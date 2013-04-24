Не просто подвижной состав: самые необычные поезда в мире

Новые экспрессы повышенной комфортности в начале следующего года отправятся в Рязань и Калугу. Пока на разных направлениях Московской железной дороги курсируют 14 новых поездов.

После капитального ремонта старые серые вагоны поменяли и цвет, и начинку. В электропоезде повышенной комфортности на входе - противоскользящие коврики, система кондиционеров, в конце вагона - биотуалет. Удобные кресла для экспрессов специально привозят из Чехии. Единственное, чего не хватает, так это Wi-Fi – им новые вагоны обещают оборудовать позже.

M24.ru напоминает о необычных в своем роде поездах: самых быстрых, длинных, раритетных и роскошных.

"Сапсан". Фото: ИТАР-ТАСС

Самые быстрые

В России самым быстрым поездом остается "Сапсан". Подобные поезда на базе стандартной платформы Velaro Siemens производит не только для нашей страны, но еще для Испании и Китая.

При этом у "Сапсана" есть несколько отличий, например, он может работать при температуре минус 50 градусов, а его габариты больше, чем у европейских поездов.

Хотя "Сапсан" может разгоняться до 350 километров в час, по российским дорогам он ездит не быстрее 250. Большую часть пути Москва — Санкт-Петербург поезд следует с максимальной скоростью 200 километров в час, а на маршруте Москва — Нижний Новгород средняя скорость составляет 140 километров в час.

Но даже если бы состояние путей позволяло "Сапсану" ездить с максимально возможной скоростью, он все равно не вошел бы в тройку самых быстрых поездов.

Например, французский TGV Est V150, оснащенный двигателем в 25 тысяч лошадиных сил и большими металлическими колесами, способен разгоняться до 574,8 километра в час. Правда, так стремительно он ездит редко, его средняя скорость примерно 320 километров в час. Этот поезд используется на 150 маршрутах, в том числе и международных.

Также "Сапсан" уступает китайскому Transrapid 08. Этот состав на магнитной подвеске развивает скорость до 501 километра в час, но в отличии от российского и французского аналогов не преодолевает больших расстояний, курсируя на отрезке в 30 километров между центром Шанхая и аэропортом Пудун.

А вот японский Shinkansen, более известный как поезд-пуля, наоборот возит пассажиров в разные концы страны. Его средняя скорость при этом 300 километров в час (при максимальной в 443) . Путешествие из Осаки в Токио на Shinkansen занимает всего 2,5 часа, в то время как на обычном поезде пришлось бы ехать целых 7 часов.

Самым же быстрым в мире считается также японский MLX 01, в котором использована технология магнитной подвески и магнитной левитации. Его максимальная скорость 581 километр в час, а средняя — 300 километров в час.

Самые длинные

Но большая скорость это не основное качество, за которое ценятся поезда. Идея этого транспорта заключается еще и в том, что он может перевозить очень большое число людей и грузов. И чем больше поезд может перевезти — тем он длиннее.

Самым длинным составом в Советском Союзе был поезд, перевозивший уголь из Кузбасса в 1986 году. Он состоял из 439 вагонов и при длине в 6,5 километров весил 43,5 тысячи тонн. Передвигался он, конечно, гораздо медленнее, чем обычные поезда.

Но рекорд здесь достался также не России, а Австралии, где в 2001 году из 682 вагонов был составлен товарный поезд, длина которого равнялась 7350 метрам. Состав тянули 8 тепловозов, которые были размещены по всей его длине.

А самый длинный пассажирский поезд состоял всего из 70 вагонов, на не могли прокатиться жители Бельгии в 1991 году. Стоит посочувствовать пассажирам, покупавшим билеты в последние вагоны, ведь от начала состава им нужно было пройти более 1,7 километра, чтобы попасть в свое купе.

В настоящее время самый длинный товарно-пассажирский состав ходит в Мавритании между городами Зурат и Нуадибу. Он состоит из вагонов, перевозящих железную руду и небольшого числа пассажирских. Его длина достигает 3 километров.



Паровоз. Фото: ИТАР-ТАСС

Самые старые

Самый старый в мире поезд, который до сих пор перевозит пассажиров, это индийский паровоз Fairy Queen. Он был собран в 1855 году. Из депо он выезжает крайне редко, только по торжественным случаям. А в канадской провинции Манитоба курсирует собранный в начале XX века паровоз, который представляет собой музей на колесах. Пассажирам показывают старинные вагоны и устройство паровой машины. А вот Россия не может похвастаться такими раритетными поездами. Хотя на всех магистралях РЖД есть специальные базы паровозов, где они содержатся в ходовом состоянии. Но обычные пассажиры на таких 60-80-летних "старичках" прокатиться не смогут. Самый старый действующий тепловоз, который ездит по территории России, по маршруту Калининград-Санкт-Петербург, был выпущен всего лишь в 1968 году, он принадлежит Белорусским железным дорогам.

Самый протяженный маршрут

А в этой категории у России нет конкурентов. Самый длинный в мире железнодорожный маршрут проходит по территории нашей страны — от Москвы до Владивостока, его протяженность более 9,5 тысячи километров. Чтобы пересечь Евразию в вагоне понадобится 6 суток.

Самый роскошный

Кстати, в 2001 и 2002 годах в Москву по Транссибу приезжал ныне покойный лидер Северной Кореи Ким Чен Ир на личном бронепоезде, который представлял собой настоящую резиденцию на колесах.



Поезд Ким Чен Ира. Фото: ИТАР-ТАСС

Поезд состоял из 17 вагонов, каждый из которых был обставлен, как апартаменты. В комнате для приема гостей были расположены 2 больших плоских экрана, на одном из которых демонстрировались военные парады и любимые лидером КНДР кинофильмы, а другой показывал текущее местонахождение поезда, погоду, и сводку об экономическом развитии регионов, по которым двигался поезд. Кроме этого, были комната отдыха и ресторан с завидным выбором напитков и блюд. К поезду был также прикреплен грузовой вагон с 2 бронированными мерседесами.

Как и положено в таких случаях, при поезде был многочисленный штат сотрудников — машинисты, официанты, уборщики и, конечно же, охрана.

Григорий Медведев