"РГ": Пассажиров в поездах хотят проверять так же, как в самолетах

Фото: ИТАР-ТАСС

Пассажиров всех поездов перед посадкой будут пропускать через специальные рамки и досматривать – аналогично тому, как это сейчас делается перед посадкой в самолет.

Досмотр будут проводить сотрудники транспортной безопасности при помощи специального оборудования, пишет сегодня "Российская газета".

Кроме того, сотрудники подразделений транспортной безопасности получат полномочия досматривать пассажиров наравне с полицейскими.

Минтранс также намерен составить перечень предметов, с которыми не пустят в поезд. Уже известно, что требования будут не такими строгими, как в самолетах, – разрешат провозить небольшие перочинные и консервные ножи, жидкости для укладки волос, шампуни, еду и даже спиртные напитки.

Между тем многие положения нового законопроекта не доработаны. В частности, данная инициатива вызывает вопросы, в том числе и у правового управления Госдумы.

Например, если пассажира не пустят на посадку из-за отказа от досмотра, то его договор о перевозке будет расторгнут в одностороннем порядке. Таким образом, в проекте нового закона необходимо уточнить вопрос о возможности возврата денег за билет.