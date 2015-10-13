Школьники могут получить круглогодичную скидку на билеты в плацкарт

Ученики смогут оформить дорожную карту и ездить на поездах за полцены

Школьники смогут ездить по России на поездах за полцены. Причем, не только в течение учебного года, но и на каникулах. С такой инициативой выступило министерство транспорта страны, передает телеканал "Москва 24".

Предполагается, что скидку на проезд в плацкартных вагонах получат дети от 5 до 17 лет. Для этого нужно будет оформить специальные дорожные карты.

Сейчас круглогодично льготные билеты доступны лишь младшим школьникам до 10 лет. Если правительство одобрит предложение, воспользоваться скидкой смогут ученики средних и старших классов.

Ранее Дмитрий Медведев призвал перевозчиков постепенно отказываться от старых электричек и плацкартных вагонов. "В будущем не должно быть ни неудобных старых электричек, ни старых плацкартных вагонов. Естественно, это процесс, это не одномоментное дело. Но очевидно, что пришла пора в целом отказываться от такого рода перевозочных средств", – сказал глава правительства на совещании по развитию транспортного машиностроения в России.

В ноябре о возможном отказе от плацкартных вагонов сообщал и президент ОАО "РЖД" Владимир Якунин. Он отметил, что "открытый плацкартный вагон – продукт старый и несовершенный".

В качестве замены открытых вагонов Якунин предложил двухэтажные купейные вагоны. Благодаря увеличению количества мест стоимость билета в них снизится на 20 процентов. В дневных поездах, по словам главы РЖД, возможна замена плацкартных вагонов на сидячие.