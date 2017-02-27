Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля 2017, 10:32

Культура

M24.ru покажет, как поэты и писатели будут бороться за новую литературную премию

27 февраля в Лотте Отеле состоится пресс-конференция, посвященная новой литературной премии "Лицей" имени Александра Сергеевича Пушкина. На конкурс будут приниматься как опубликованные произведения, так и рукописи, созданные авторами 15-35 лет. В этом году, 6 июня, состоится церемония награждения по шести номинациям. Призовой фонд – 4,8 млн рублей. О целях и правилах конкурса расскажут:

  • председатель наблюдательного совета премии, президент РКС Сергей Степашин;
  • посол Республики Корея Пак Ро Бек;
  • специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой;
  • генеральный директор АО "ЛОТТЕ РУС" Янг Сок;
  • заместитель руководителя Роспечати Владимир Григорьев;
  • председатель жюри Павел Басинский.

Смотрите трансляцию на этой странице 27 февраля в 12:00 . Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
поэзия литература конкурсы писатели литературные премии прямые трансляции пресс-конференции проза смотреть онлайн на m24.ru

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика