M24.ru покажет, как поэты и писатели будут бороться за новую литературную премию

27 февраля в Лотте Отеле состоится пресс-конференция, посвященная новой литературной премии "Лицей" имени Александра Сергеевича Пушкина. На конкурс будут приниматься как опубликованные произведения, так и рукописи, созданные авторами 15-35 лет. В этом году, 6 июня, состоится церемония награждения по шести номинациям. Призовой фонд – 4,8 млн рублей. О целях и правилах конкурса расскажут:

председатель наблюдательного совета премии, президент РКС Сергей Степашин;

посол Республики Корея Пак Ро Бек;

специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой;

генеральный директор АО "ЛОТТЕ РУС" Янг Сок;

заместитель руководителя Роспечати Владимир Григорьев;

председатель жюри Павел Басинский.

Смотрите трансляцию на этой странице 27 февраля в 12:00 . Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.