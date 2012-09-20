В Королеве пройдут международные Цветаевские чтения

Фото: ИТАР-ТАСС

В подмосковном Королеве 22 и 23 сентября пройдут XXIV международные Цветаевские чтения. В этом году мероприятие приурочено к 120-летию со дня рождения знаменитой поэтессы, 100-летию ее дочери Ариадны Эфрон и 20-летию Дома-музея Марины Цветаевой, расположенного в Борисоглебском переулке Москвы.

Организаторы запланировали международную научную конференцию под названием "Юбилейный венок – Цветаевым", сообщается на сайте администрации Королева.

Кроме того, гостям презентуют новые издания и проекты, а также литературно-музыкальную программу.

Принять участие в литературных чтениях может каждый желающий. Мероприятие пройдет в научной библиотеке имени Надежды Крупской по адресу: проспект Королева, дом 24. В субботу, 22 сентября, программа начнется в половине двенадцатого дня. В воскресенье, 23 сентября, гостей приглашают к десяти утра.

Биография Марины Цветаевой Русская поэтесса, прозаик и переводчик Марина Цветаева родилась в Москве. Ее отец профессор Иван Владимирович Цветаев стал основателем Музея изящных искусств имени Александра III, который позже был переименован в ГМИИ имени А.С. Пушкина. Мать Мария Мейн была пианисткой. Маленькая Марина начала писать стихи в шестилетнем возрасте. Первый сборник "Вечерний альбом" Цветаева публиковала на собственные сбережения. Он вышел в свет в 1910 году. В 1912-м поэтесса оформила брак с Сергеем Эфроном и родила от него дочь, которую нарекла Ариадной. Этот же год ознаменован выходом второго сборника "Волшебный фонарь". В 2013-м читателям представили сборник "Из двух книг". Творчество Цветаевой высоко ценили такие поэты как Брюсов, Волошин, Гумилев. Среди ее известных произведений – цикл стихотворений "К Ахматовой", "Стихи о Москве", "Лебединый стан". В тяжелом 1917-м Цветаева родила вторую дочь Ирину, которая в трехлетнем возрасте умерла в кунцевском приюте. С 1922 по 1936 семья Цветаевой и Эфрон находилась в эмиграции. Сначала жили в Берлине, затем в Праге и наконец в Париже, где на свет появился сын Георгий. Здесь же вышел последний прижизненный сборник стихотворений поэтессы "После России". В 1939 году Марина возвращается в Советский Союз. В 1941-м она покончила жизнь самоубийством.


