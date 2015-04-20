Поэзия онлайн: кинокритик Антон Долин прочитает любимые стихи в "Доме 12"

Фото: M24.ru/ Евгения Смолянская

22 апреля в "Доме 12" состоится поэтический вечер из цикла, посвященного известным людям и их любимым стихотворениям.

Перед гостями выступит российский кинокритик, радиоведущий и журналист Антон Долин. Сейчас он сотрудничает с радиостанциями "Маяк" и "Вести FM", ведет рубрики в телепрограмме "Вечерний Ургант". Антон – троекратный лауреат премии Гильдии киноведов и кинокритиков, а также обладатель молодежной премии "Триумф".

В ходе мероприятия Антон Долин прочитает свои любимые стихи и расскажет о том, как эти произведения повлияли на его жизнь и творчество.

Смотрите прямую трансляцию поэтического вечера на портале Москва онлайн в 20.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Когда смотреть: 22 апреля в 20.00

22 апреля в 20.00 Что: вечер поэзии

вечер поэзии Кто: Юрий Долин

Юрий Долин Кому смотреть: любителям творчества кинокритика

У читателей M24.ru уже сейчас есть возможность послушать лекции Антона Долина о фильмах Линча и Джармуша, об "поумневших" сериалах и шедеврах немецкого кино.