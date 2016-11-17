Солист Rammstein Тилль Линдеманн прочтет стихи собственного сочинения

Тилль Линдеманн на сцене Гоголь-центра

Лирика с немецким акцентом

Дата: 17 ноября, 23:00

Место: ул. Казакова, 8, Гоголь-центр

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Ради чего идти: чтобы услышать, как один из самых эпатажных музыкантов будет читать свои стихи из сборника "В тихой ночи. Лирика"

Что еще: Как сообщал m24.ru, 18 ноября музыкант встретится с поклонниками в книжном магазине "Читай-город" в ТРЦ "Колумбус" и подпишет всем желающим двуязычный том стихотворений.

Это уже не первый поэтический сборник Линдеманна. Помимо сочинения текстов для песен Rammstein, он уже выпустил одну книгу на немецком языке. Он получила название "Нож".

Билеты на мероприятие не продаются, тем не менее у нескольких счастливчиков есть возможность попасть на него. Для этого необходимо принять участие в конкурсе на странице Гоголь-центра в Facebook.

Российское издание появится в продаже со спецмаркировкой "18+"