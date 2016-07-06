Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 июля 2016, 18:01

Культура

LIVE: корейские поэты читают свои стихи

8 июля в Библиотеке иностранной литературы современные корейские поэты Мун Чонхи, Чхве Донхо, Ли Кынбэ прочитают свои произведения. Лирики экспериментируют со словом и пишут возвышенные произведения на самые разные темы: политика, общество, любовь и философия. Русский перевод прозвучит в исполнении актеров Сергея Загребнева (Театр на Покровке) и Татьяны Паршиной (Центр имени Вс. Мейерхольда).

Смотрите прямой эфир на портале Москва онлайн 8 июля с 16:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.


[URLEXTERNAL=http://www.m24.ru/videos/116245]Самый длинный концерт Государственного духового оркестра России[/URLEXTERNAL]
Сюжеты: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро , Москва онлайн
поэзия литература прямые трансляции стихотворения Москва онлайн Москва онлайн: встречи со звездами смотреть онлайн на m24.ru встречи со звездами

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика