LIVE: корейские поэты читают свои стихи

8 июля в Библиотеке иностранной литературы современные корейские поэты Мун Чонхи, Чхве Донхо, Ли Кынбэ прочитают свои произведения. Лирики экспериментируют со словом и пишут возвышенные произведения на самые разные темы: политика, общество, любовь и философия. Русский перевод прозвучит в исполнении актеров Сергея Загребнева (Театр на Покровке) и Татьяны Паршиной (Центр имени Вс. Мейерхольда).

Смотрите прямой эфир на портале Москва онлайн 8 июля с 16:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Когда: 8 июля, с 16:00

8 июля, с 16:00 Где смотреть: Москва онлайн



