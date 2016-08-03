Форма поиска по сайту

03 августа 2016, 12:20

LIVE: GAYANA, Алена Тойминцева и солисты Большого на SОЛОМЕ(ТРАНСЛЯЦИЯ ОТМЕНЕНА)

7 августа сетевое издание m24.ru приглашает в сад "Эрмитаж" на второй литературно-музыкальный фестиваль SОЛОМА. В этом году гости смогут не только собрать урожай свежей музыки и поэзии, но и принять участие в интерактивных мастер-классах по живописи, танцам и перкуссии.

Расписание вечера:

  • 17:00 – "Открытый микрофон". Все желающие посетители парка поднимутся на сцену, чтобы прочитать стихи собственного сочинения.
  • 18:30 – презентация сборника стихов Валеры Вертинского "Книжка, в которой стихи" в сопровождении струнного квартета и рояля.
  • 19:20 – брасс-ансамбль солистов Большого театра России.
  • 20:00 – основная концертная программа SОЛОМЫ.

На главной сцене выступят сверхстильная GAYANA и космическая Алена Тойминцева. По традиции, участниками музыкальной программы также будут и молодые музыканты, проявившие себя в течение года. В их числе: юные звездочки Young Adults, инди-рок группа Black Buttons, world-music группа Shoo, джаз-фанк певица Саша Фрид. Лейтмотивом фестиваля станут зарисовки в исполнении группы ART-COLLAGE под руководством Павла Солдатикова.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн 7 августа в 17:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.


