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Культура

30 июля 2012, 20:09

В Северном Тушино пройдет слет трудовых молодежных объединений

подростки культура Тушино Комитет общественных связей города Москвы трудовые объединения социальная сфера

ИТАР-ТАСС

В парке "Северное Тушино" 31 июля с 11.00 пройдет слет столичных трудовых объединений молодежи (ТОМ). На слете подведут итоги работы московских ТОМ за июль 2012 года, передает радиостанция "Говорит Москва".

Участником ТОМ может стать любой москвич в возрасте от 14 до 18 лет. Слеты объединений традиционно проводятся в конце каждой смены. На них не только подводят итоги работы, но и дают возможность подросткам отдохнуть после месяца труда и проявить себя в различных соревнованиях. Организатором мероприятия выступает Московский центр занятости молодежи "Перспектива" при поддержке Комитета общественных связей города Москвы.

В торжественной церемонии открытия слета примут участие москвичи из ТОМ разных направлений: озеленители, курьеры, журналисты, системные администраторы и социальные работники. После торжественной церемонии открытия слета заработают интерактивные площадки и начнутся соревнования по футболу и волейболу.

Завершится мероприятие награждением победителей конкурсов, а также самых активных и трудолюбивых работников смены.

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