Подросткам хотят запретить езду на скутерах

ИТАР-ТАСС

Подмосковные власти хотят законодательно запретить подросткам ездить на скутерах, сообщают «Вести ФМ». С этой инициативой выступил вице-губернатор Московской области Руслан Цаликов. За неполный месяц в ДТП со скутерами на дорогах региона погибли восемь подростков, десятки детей находятся в больницах.

Сейчас в правилах дорожного движения скутеры не фигурируют. Мопеды есть, но, когда подростки становятся участниками ДТП на скутерах, то не несут никакой ответственности. Также Цаликов подчеркнул, что с родителей не должна сниматься ответственность за то, что их дети пользуются скутерами.

В июне в Истринском районе столкнулись два скутера, которыми управляли несовершеннолетние. Двое погибло на месте, еще двоих госпитализировали с серьезными травмами.

Также в Наро-Фоминском районе Подмосковья погибли два подростка – 16-летний юноша и его 15-летняя подруга. Около полуночи они ехали на скутере недалеко от поселка Александровка. Мальчик не справился с управлением, и они врезались в припаркованный на обочине грузовик. От полученных травм оба скончались.