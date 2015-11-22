Девушка оказалась в реанимации после опасного селфи в "Москва-Сити"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
На территории бизнес-центра "Москва-Сити" с восьмиметровой высоты сорвалась 16-летняя девушка, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Вечером в минувшую субботу, желая сделать селфи, 16-летняя девушка забралась в одну из стеклянных инсталляций, расположенных на 1-м Красногвардейском проезде, дом 15. Однако стекло не выдержало, и она упала с высоты восьми метров.
В настоящее время пострадавшая находится в реанимации в тяжелом состоянии. Сетевое издание m24.ru не располагает официальным подтверждением этой информации.
Ранее сообщалось, что Совет Федерации предлагает ужесточить наказание для руферов. Любителей забраться повыше хотят штрафовать на 10 тысяч рублей. В настоящий момент прогулка по крыше обойдется от 300 до 500 рублей. "Поплатиться" придется и фирмам, которые организуют подобные нелегальные экскурсии. Такой поход им может стоить 100 тысяч рублей. Соответствующий законопроект уже направлен в Госдуму.
Разработчиков насторожили подростки, которые забираются на высотки для селфи. Месяц назад скандалом завершились выходки питерских руферов. 12 октября они забрались на крышу "Эрмитажа", а спустя два дня побывали на здании Адмиралтейства. Музейщики уже назвали эти акции хулиганством. Одного из экстремалов оштрафовала полиция.