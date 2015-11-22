Девушка оказалась в реанимации после опасного селфи в "Москва-Сити"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

На территории бизнес-центра "Москва-Сити" с восьмиметровой высоты сорвалась 16-летняя девушка, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Вечером в минувшую субботу, желая сделать селфи, 16-летняя девушка забралась в одну из стеклянных инсталляций, расположенных на 1-м Красногвардейском проезде, дом 15. Однако стекло не выдержало, и она упала с высоты восьми метров.

В настоящее время пострадавшая находится в реанимации в тяжелом состоянии. Сетевое издание m24.ru не располагает официальным подтверждением этой информации.

Штрафы для руферов могут увеличить до 10 тысяч рублей

Ранее сообщалось, что Совет Федерации предлагает ужесточить наказание для руферов. Любителей забраться повыше хотят штрафовать на 10 тысяч рублей. В настоящий момент прогулка по крыше обойдется от 300 до 500 рублей. "Поплатиться" придется и фирмам, которые организуют подобные нелегальные экскурсии. Такой поход им может стоить 100 тысяч рублей. Соответствующий законопроект уже направлен в Госдуму.

Разработчиков насторожили подростки, которые забираются на высотки для селфи. Месяц назад скандалом завершились выходки питерских руферов. 12 октября они забрались на крышу "Эрмитажа", а спустя два дня побывали на здании Адмиралтейства. Музейщики уже назвали эти акции хулиганством. Одного из экстремалов оштрафовала полиция.