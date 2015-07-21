Полицейские сняли двух зацеперов со скоростного поезда

Полицейские задержали двух подростков-зацеперов, катавшихся на скоростном поезде "Ласточка", сообщили m24.ru в пресс-службе Управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу.

Двое детей 14 и 11 лет на Курском вокзале зацепились за хвостовой вагон "Ласточки", следовавшей из Москвы в Орел. Железнодорожники заметили, что на внешней стороне поезда находятся посторонние.

На платформе Бутово детей сняли с поезда, допросили и направили в больницу Подольска, несмотря на то, что во время катания на поезде они не пострадали. Оба ребенка оказались воспитанниками школы-интерната в Тульской области.

Отметим, что максимальная скорость поезда "Ласточка", курсирующего на направлении "Москва-Орел-Курск" составляет 160 километров в час.

Ранее m24.ru сообщало, что в Госдуме подготовили законопроект, который усиливает ответственность за зацепинг – поездки на крыше, подножках и между вагонами поездов. Об этом рассказал первый зампред комитета по транспорту нижней палаты парламента Михаил Брячак.

Штраф для самих зацеперов предлагается увеличить со 100 рублей до 5 тысяч. Кроме того, документ вводит штраф до 50 тысяч рублей для перевозчиков.

Если же поездка на крыше поезда обернулась аварией или смертью человека, то самому нарушителю, если он остался жив, или должностным лицам, допустившим зацепинг, грозит до пяти лет лишения свободы.