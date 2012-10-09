Фото: ИТАР-ТАСС

За последние 10 лет российские подростки стали меньше курить. Этому способствовал рост благосостояния граждан, пропаганда здорового образа жизни и ограничение продаж сигарет несовершеннолетним.

"Ограничение доступа несовершеннолетних к сигаретам - это один из ключевых факторов в борьбе с подростковым курением. Мы работаем с крупной и мелкой розницей уже много лет и видим значительный прогресс", - заявила "Интерфаксу" руководитель Северо-Западного Общественного совета по проблеме подросткового курения Анна Сорочинская.

В Москве число "дымящих" подростков сократилось в полтора раза – с 48% в 1999 году до 31% в 2011 году.

Кроме того, все чаще отмечаются случаи, когда табак для подростков приобретают взрослые.

"К сожалению, по закону таких взрослых нельзя привлечь к ответственности, но мы будем добиваться пересмотра законодательно базы и введения ответственности, вплоть до уголовной, за покупку сигарет для несовершеннолетних. Здесь не может быть компромисса", - прокомментировала эту проблему Сорочинская.