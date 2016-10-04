Полиция ищет гулявших по крыше поезда подростков

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Транспортная полиция ищет "зацеперов", гулявших по крыше электропоезда у железнодорожной станции Бескудниково Савеловского направления Московской железной дороги, сообщает Агентство "Москва".

Как рассказала руководитель пресс-службы управления МВД на транспорте по ЦФО Валентина Щекина, заявлений о действиях подростков правоохранителям не поступало. Однако ранее в сети появился ролик с участием четверых мальчиков, гуляющих по крыше поезда и позирующих очевидцам, которые засняли происходящее на видео.

По словам автора съемки, попавшей в Сеть, событие произошло на станции Бескудниково.

Этот факт зарегистрировала транспортная полиция. Правоохранители устанавливают личности подростков, чтобы провести с ними профилактическую беседу.