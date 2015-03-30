Интерактивный центр Дарвиновского музея наградит юбилейного посетителя

В интерактивном центре Дарвиновского музея ждут юбилейного посетителя

Интерактивному центру Дарвиновского музея "Познай себя - познай мир" недавно исполнилось полгода. За это время в нем побывали 48 тысяч человек. Теперь на площадке ждут юбилейного, 50-тысячного, гостя, которого наградят памятными подарками.

50-тысячный посетитель получит эксклюзивные сувениры от Дарвиновского музея и право бесплатно посещать центр "Познай себя - познай мир" неограниченное число раз в течение целого месяца.

"Познай себя - познай мир" занимает площадь в 200 квадратных метров. В интерактивном образовательном центре можно узнать много нового о Вселенной и познакомиться с самыми разными ее обитателями - от мельчайших микроорганизмов до планет и звезд.

Гости центра могут посмотреть на мир с высоты птичьего полета, поменяться силой со слоном, послушать сердцебиение колибри и удары собственного сердца, покормить прожорливых роботов и погулять по стеклянному полу.

Стоимость билета в центр - 90 рублей по будням (20 рублей для дошкольников, 60 - для школьников и студентов) и 120 по выходным (20 рублей для дошкольников,80 - для школьников и студентов).

Напомним, 4 апреля в Дарвиновском музее отметят День птиц. Здесь проведут познавательные, интерактивные и увлекательные мастер-классы, игры и занятия.