Россияне поддержали декриминализацию домашнего насилия

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Больше половины россиян, согласно опросу, проведенному ВЦИОМ, поддержали идею декриминализации побоев в семье.

59 процентов опрошенных поддерживают идею декриминализации побоев в семье в случаях, когда такой проступок совершен впервые, при этом то, что любой вид физического насилия в семье недопустим, считают 79 процентов респондентов. Против высказались 33 процента респондентов.

Порядка 19 процентов считают, что при определенных обстоятельствах ударить можно.

В то же время 6 процентов респондентов сказали, что государство не должно наказывать за побои. Из числа опрошенных 25 процентов же считают, что наказывать нужно исправительными работами, 16 процентов – арестом, 13 процентов – штрафом, 10 процентов – условным сроком и 6 процентов – реальным сроком.

Однако 40 процентов из числа опрошенных считают, что после декриминализации число инцидентов, связанных с домашним насилием, не изменится, а чуть больше – 41 процент – думают, что побоев будет меньше. 13 процентов сказали, что насилия станет больше.