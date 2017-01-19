Форма поиска по сайту

19 января 2017, 11:33

Происшествия

Россияне поддержали декриминализацию домашнего насилия

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Больше половины россиян, согласно опросу, проведенному ВЦИОМ, поддержали идею декриминализации побоев в семье.

59 процентов опрошенных поддерживают идею декриминализации побоев в семье в случаях, когда такой проступок совершен впервые, при этом то, что любой вид физического насилия в семье недопустим, считают 79 процентов респондентов. Против высказались 33 процента респондентов.

Порядка 19 процентов считают, что при определенных обстоятельствах ударить можно.

В то же время 6 процентов респондентов сказали, что государство не должно наказывать за побои. Из числа опрошенных 25 процентов же считают, что наказывать нужно исправительными работами, 16 процентов – арестом, 13 процентов – штрафом, 10 процентов – условным сроком и 6 процентов – реальным сроком.

Однако 40 процентов из числа опрошенных считают, что после декриминализации число инцидентов, связанных с домашним насилием, не изменится, а чуть больше – 41 процент – думают, что побоев будет меньше. 13 процентов сказали, что насилия станет больше.

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о декриминализации однократных побоев, нанесенных близким родственникам, это преступление могут перевести из категории уголовных в административные правонарушения. Авторами законопроекта выступили члены Совета Федерации, в том числе Елена Мизулина, Галина Карелова и Зинаида Драгункина, а также группа депутатов Госдумы от "Единой России" во главе с Ольгой Баталиной.

Сейчас побои наказываются обязательными работами на срок до 360 часов, исправительными работами на срок до года, ограничением свободы на срок до 2 лет, принудительными работами на срок до 2 лет, арестом до 6 месяцев или лишением свободы до 2 лет.

побои законы опросы ВЦИОМ

