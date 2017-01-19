Россияне поддержали декриминализацию домашнего насилия

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Больше половины россиян, согласно опросу, проведенному ВЦИОМ, поддержали идею декриминализации побоев в семье.
59 процентов опрошенных поддерживают идею декриминализации побоев в семье в случаях, когда такой проступок совершен впервые, при этом то, что любой вид физического насилия в семье недопустим, считают 79 процентов респондентов. Против высказались 33 процента респондентов.
Порядка 19 процентов считают, что при определенных обстоятельствах ударить можно.
В то же время 6 процентов респондентов сказали, что государство не должно наказывать за побои. Из числа опрошенных 25 процентов же считают, что наказывать нужно исправительными работами, 16 процентов – арестом, 13 процентов – штрафом, 10 процентов – условным сроком и 6 процентов – реальным сроком.
Однако 40 процентов из числа опрошенных считают, что после декриминализации число инцидентов, связанных с домашним насилием, не изменится, а чуть больше – 41 процент – думают, что побоев будет меньше. 13 процентов сказали, что насилия станет больше.
Сейчас побои наказываются обязательными работами на срок до 360 часов, исправительными работами на срок до года, ограничением свободы на срок до 2 лет, принудительными работами на срок до 2 лет, арестом до 6 месяцев или лишением свободы до 2 лет.