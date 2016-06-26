В Химкинском водохранилище спасли тонущего мужчину

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Спасатели достали с пятиметровой глубины тонущего мужчину в Химкинском водохранилище, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве

По данным Центра управления в кризисных ситуациях столичного МЧС, сообщение о тонущем человеке поступило в 16:41, а через минуту спасатели станции "Левобережная" подняли утопающего с глубины 5 метров.

"Проводя сердечно-легочную реанимацию, в 17:09 удалось вернуть 28-летнего мужчину к жизни. После чего спасенный был передан наряду скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении МЧС.

Происшествие произошло в 150 метрах от спасательной станции, в 10 метрах от берега.

Московские спасатели перешли на усиленный режим работы с 17 июня. За этот период на водоемах Москвы никто не утонул и удалось избежать гибели 11 человек.