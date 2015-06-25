На территории "Флакона" открывается пляж и скимпарк

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

В эти выходные на территории дизайн-завода "Флакон" появится пляжная зона и первый в России скимпарк – зона для катания на серфинг-доске.

Креативный директор "Флакона" Александр Танкевич рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что ждет гостей на пляже.

"У нас уже есть пляж и два бассейна – один для купания, а второй – для катания на серфинг-доске. Все желающие, даже те, кто не умеет, смогут попробовать свои силы. Приходите, берете у нас доску, но можете прийти и со своей. Там всего пять сантиметров воды.

Бросаете доску, запрыгиваете на нее и скользите по волне. У нас есть инструкторы и площадка, на которой можно потренироваться до входа в бассейн. Пляж достаточно уютный, мы сделали там бар, сцену и зону с лежаками", – сказал он.

У дизайн-завода "Флакон" появился свой пляж

Вход на территорию завода и пляж свободный.

Напомним, 12 июня в столице открылся летний пляж на ВДНХ. "Порт на ВДНХ" построили на месте Старой ярмарки между павильонами № 8 и № 9.

Пляж включает в себя четыре бассейна, зону с шезлонгами, джакузи, волейбольные площадки, поле для мини-футбола, детскую площадку, зону настольного тенниса, площадку для воркаута, сцену и световой танцпол.

Также в "Порту" есть три бара, ресторан, павильоны проката инвентаря, камеры хранения, туалеты, душевые, ванны для ног, гидромассажные ванны, медицинский кабинет, сувенирная лавка, детский уголок, комната матери и ребенка.

Для посетителей пляжа, том числе для детей, организованы спортивные и развлекательные программы. "Порт" одновременно сможет обслуживать 700 человек.

