В столице откроется музей минералов и горных пород

Фото: M24.ru/Юлия Накошная

4 апреля в Куркине появится новый музей – геолого-палеонтологический. Культурное учреждение, в котором можно будет увидеть коллекцию минералов и горных пород, откроется при образовательном центре имени Олехника.

Площадка была создана по инициативе выпускницы геологического факультета МГУ и педагога Центра Юлии Грудеевой. Геолого-палеонтологический музей разместится по адресу улица Соколово–Мещерская, дом 25, корпус 2, секция 4.

Гости музея смогут увидеть палеонтологические находки, а также коллекцию минералов и горных пород. Удастся познакомиться с основными металлами и неметаллами, а также тремя видами горных пород - магматическими, метаморфическими, осадочными породами.

Палеонтологическая коллекция содержит образцы беспозвоночных ископаемых, населявших землю в палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую эры развития.

Отметим, что в Москве есть Государственный геологический музей имени Вернадского. Он расположено по адресу Моховая улица, дом 11, строение 11.