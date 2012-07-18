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Спорт

18 июля 2012, 11:08

Московские триатлонисты выиграли общий зачет этапа кубка России

плавание Кубок России бег Москомспорт спорт

Фото: ИТАР-ТАСС

На прошедшем в Железногорске этапе Кубка России по триатлону в общем зачете первенствовали столичные спортсмены, информирует пресс-служба Москомспорта.

«В первый день соревнований состоялся финал Кубка страны по акватлону. Спортсменам предстояло без передышки пробежать 2500 метров, проплыть 1 километр и опять преодолеть 2500 метров кроссовой дистанции. Победителем стал москвич Владимир Костельцев. Следом финишировал Артем Бородин из Пензы. Третье место занял представитель Краснодарского края Артур Нигматуллин», - уточняется в материалах.

У женщин первенствовала московская триатлонистка Анастасия Абросимова. Серебро и бронзу соревнований взяли Татьяна Башун и Ирина Малахова из Красноярска соответственно.

«Второй день этапа Кубка России выявил победителей на дистанции 0.75-20-5км. В абсолютном зачете победу праздновали москвичи Владимир Костельцев и Анастасия Абросимова», - сообщили в ведомстве.

Серебряные медали достались Ивану Титову и Татьяне Башун. Замкнули тройку лучших Александр Титов и Ирина Малахова.

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