Бег, велоспорт и плавание стали самыми популярными видами спорта у россиян

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Россияне стали чаще заниматься спортом. По данным компании Synovate Comcon, доля тех, кто уделяет время физкультуре хотя бы раз в два месяца, выросла с 33 до 38 процентов. Число людей, которые упражняются раз в неделю и чаще выросло с 20 до 26 процентов. В тройку самых популярных видов спорта вошли бег, велоспорт и плавание.

Ведущая программы "Спорт в большом городе" на "Москве FM" Маша Командная рассказала, в чем причина повышенного интереса к здоровому образу жизни у россиян.

"Для занятий спортом появились возможности, не только в Москве, но и в регионах. Во-первых, летом можно бесплатно заниматься спортом в парках. Большое количество фитнес-клубов организовывали бесплатные уроки. Спорт сейчас в тренде. Вспомните сочинское чаепитие и спортивных звезд, которые мелькают перед глазами", – сказала она.

Россияне стали больше заниматься спортом

По словам эксперта, для поддержания хорошей формы заниматься спортом нужно минимум два-три раза в неделю. "Даже двух раз достаточно, но по вечерам нельзя есть углеводы, во второй половине дня нужно питаться белковой пищей, ходить на пробежки и заниматься спортом", – добавила Командная.

Добавим, 16 процентов россиян занимаются спортом дома на тренажерах, самым распространенным стал велотренажер. 14 процентов предпочитают аэробику и фитнес.

Город будущего: спорт

Напомним, накануне Совет федерации одобрил закон о сдаче россиянами нормативов ГТО. Нормативы россияне будут сдавать на добровольной основе и только при наличии справки о прохождении медицинского осмотра.

Испытания будут различаться по трем уровням сложности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия комплекса ГТО.