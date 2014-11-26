В 2014 году в подъездах поставят 107 платформ для инвалидов-колясочников

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В 2014 году в подъездах установят 107 платформ для инвалидов-колясочников, сообщил на пресс-конференции глава департамента социальной защиты населения Владимир Петросян.

Как отметил чиновник, в первую очередь платформы поставят в домах, где проживают два инвалида и более.

Петросян подчеркнул, что в настоящее время необходимо установить платформы по тысяче адресов, но в пятиэтажках безбарьерную среду для инвалида-колясочника можно обеспечить только с помощью встроенного или пристроенного лифта.

В целом за год в столичных домах установили 142 подъемные рельсовые системы, которые помогают в передвижении инвалидов по квартире, а всего с начала программы ими оборудовали около 700 квартир.

В то же время Петросян отметил, что среди всех московских вузов для инвалидов приспособлены только шесть заведений. В связи с этим Сергей Собянин обратился к ректору МГУ Виктору Садовничему, чтобы он возглавил работу над адаптацией для инвалидов зданий и территорий других вузов столицы.

Касательно доступности метро глава департамента соцзащиты добавил, что из 195 станций метро лифтами для инвалидов оснащены 27, в том числе шесть, входящие в монорельсовую систему. Все они отмечены на схеме специальным значком.

Также 39 станций оснащены тактильными ограничительными линиями, а на 174 есть система звукового оповещения слепых о прибытии поезда.

Напомним, что вскоре на портале открытых данных data.mos.ru появится раздел с информацией о городских объектах, оборудованных для маломобильных граждан.



"Мосгорсправка": Пандус в подъезде

Новый раздел под рабочим названием "Доступная среда" начнет работу в конце осени - начале зимы. Данные для раздела предоставит департамент соцзащиты. Кроме того, москвичи смогут сами вносить информацию на страницу – например, об учреждениях, в которых нет пандусов или не работают лифты для инвалидов.

Кроме того, в Москве появилась горячая линия (8(495)120-05-99), по которой инвалиды могут оставлять заявку на общественную экспертизу своего района на предмет доступной среды.

Отметим, что в 2014 году на адаптацию городской среды для маломобильных граждан потратят более 1,5 миллиарда рублей в рамках государственной программы "Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2018 годы".