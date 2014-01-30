Только 20% электронных кошельков в России персонифицированы

"Экономика": Как изменится рынок анонимных онлайн-платежей в России

Только 20% из нескольких миллионов электронных кошельков в России официально зарегистрированы на конкретного пользователя, остальные - обезличены, сообщает телеканал "Москва 24".

По данным процессинговой компании PayU, 44% онлайн-платежей делаются напрямую банковской картой, еще 19% - с помощью интернет-банкинга, столько же платежей проводятся с помощью электронных денег.

Напомним, в России началась борьба с анонимными платежами в сети. Центробанк объявил криптовалюту биткоины денежным суррогатом, который из-за анонимности платежей может использоваться террористами.

Ранее в Госдуму поступил законопроект, который резко ограничивает возможности анонимных платежей с помощью электронных кошельков. Депутаты предлагают снизить максимальные суммы подобных переводов. Размер денежных средств, хранящихся в электронном кошельке, они хотят урезать втрое, а трансграничные анонимные финансовые операции будут вовсе запрещены.

При этом объем онлайн-платежей в России составляет несколько сотен миллиардов рублей в год. Ими не брезгуют не только террористы, мошенники, которые хотят скрыть доход, полученный, например, с помощью платных sms, но и фрилансеры, которые работают дистанционно и не хотят платить налог как индивидуальные предприниматели.

Формально, под требование закона о персонификации платежей могут попасть и анонимные виртуальные карты Visa и MasterCard, а также подарочные карты, построенные по банковской технологии.