29 сентября 2016, 20:37

Экономика

Москвичке вернули 32 тысячи рублей за переплату по счетам за воду

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Москвичке вернули переплату за воду, сообщает mos.ru. За полгода женщина переплатила 32 тысячи рублей.

Переплата у жительницы на Кантемировской улице накопилась, потому что истек срок поверки счетчика горячей воды.

Хозяйка провела поверку счетчика, но не сообщила об этом в управляющую компанию. C нее стали брать плату по показаниям общедомового счетчика пропорционально числу жильцов. В квартире проживают четыре человека, поэтому и набежала большая сумма.

Женщина подала заявление в Мосжилинспекцию и в итоге у нее приняли показания за несколько месяцев.

Поверка — это обязательная процедура, которая для счетчиков горячей воды проводится раз в четыре года, для счётчиков холодной воды — раз в шесть лет. Ее могут проводить только аккредитованные организации.

После поверки необходимо предоставить свидетельство и акт в управляющую организацию, чтобы счета выставлялись корректно. Данные о потреблении воды рекомендуют передавать регулярно с 15-го числа текущего месяца по 3-е число следующего месяца включительно.

платежи вода задолженность

