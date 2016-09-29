Москвичке вернули 32 тысячи рублей за переплату по счетам за воду

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Москвичке вернули переплату за воду, сообщает mos.ru. За полгода женщина переплатила 32 тысячи рублей.

Переплата у жительницы на Кантемировской улице накопилась, потому что истек срок поверки счетчика горячей воды.

Хозяйка провела поверку счетчика, но не сообщила об этом в управляющую компанию. C нее стали брать плату по показаниям общедомового счетчика пропорционально числу жильцов. В квартире проживают четыре человека, поэтому и набежала большая сумма.

Женщина подала заявление в Мосжилинспекцию и в итоге у нее приняли показания за несколько месяцев.