Власти планируют создать калькулятор по расчету сроков капремонта

Фото: m24.ru/Александр Сивцов

Московские власти могут создать специальный калькулятор, с помощью которого можно будет рассчитать, когда дом будет поставлен на капитальный ремонт. Для этого надо обнародовать базу мониторинга технического состояния жилья, которую ведет Мосжилинспекция. Об этом заявил глава департамента капитального ремонта Артур Кескинов на заседании президиума ассоциации "Совет муниципальных образований Москвы", передает корреспондент M24.ru. Замглавы департамента капремонта Дмитрий Лившиц заявил M24.ru, что москвичи смогут взять кредит на капремонт, накопив 30-40% его стоимости.

"Есть база мониторинга жилищной инспекции. Надо как можно скорее сделать ее публичной и создать что-то типа калькулятора расчета, чтобы жители могли понять, когда их дом встанет на ремонт. Самые "тяжелые" дома мы планируем начать ремонтировать уже в следующем году", – сказал Кескинов.

В Москве в 2015 году планируется запустить систему капитального ремонта многоквартирных домов. Собственники квартир будут платить взносы, которые пойдут на финансирование капитального ремонта. За муниципальные квартиры будет платить город. Средства будут аккумулироваться на счете либо единого регионального оператора, либо на отдельном счете конкретного дома.

Рабочая группа по формированию подходов к созданию системы капремонта будет рекомендовать правительству Москвы установить ежемесячную сумму взноса не более 18-20 рублей за квадратный метр. Об этом заявил на заседании президиума глава рабочей группы, депутат Мосгордумы Степан Орлов. Льготники, которые платят 50% счетов ЖКХ, будут платить половину взноса. Столичный парламент 3 декабря рассмотрит законопроект, согласно которому жители дома должны в течение шести месяцев принять решение, участвовать ли в программе капремонта.

"Если правительство Москвы в декабре утвердит региональную систему капитального ремонта, а Мосгордума примет закон, то программа заработает в январе. Значит, первые взносы москвичи начнут платить в июле", – сказал Орлов.

Члены рабочей группы отметили, что система накопления должна быть полностью прозрачной: у каждого дома должен быть "Личный кабинет" на сайте оператора системы.

Замглавы департамента капремонта Дмитрий Лившиц сообщил, что Москва должна будет утвердить новое положение о торгах – специальный порядок выбора подрядчика для ремонта, в котором будет прописано, что должно быть в договоре. Заказчиком работ будет выступать региональный оператор или сами собственники жилья, – если средства будут аккумулироваться на спецсчете. Собственники могут нанять подрядчика или отдать ТСЖ полномочия по выбору. "Возможно, стоит создать постоянные конкурсные комиссии, которые будут контролировать проведение работ", – пояснил Лившиц.

Он сказал M24.ru, что москвичи смогут взять кредит на проведение капремонта, накопив 30-40% от его стоимости. По мнению экспертов, кредит поможет ускорить проведение капремонта.

София Сарджвеладзе