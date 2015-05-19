Сергей Собянин поручил пресекать необоснованный рост цен на ЖКУ

Повышение тарифов ЖКХ в Москве будет в 1,5 раза ниже инфляции

Серей Собянин поручил пресекать необоснованные скачки цен на оплату жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, власти проведут разъяснительную работу с жителями, сообщает корреспондент M24.ru c оперативного совещания в столичном правительстве.

"Мосжилинспекции и департаменту ЖКХ мониторить рост цен. Если обнаружились какие-то неадекватные скачки, реагировать на них и запрещать управляющим компаниям взимать такого рода платежи. При необходимости начислять субсидии", – подчеркнул мэр Москвы.

Напомним, правительство Москвы утвердило новые стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета размера субсидий на оплату коммунальных услуг. Теперь льготы будут рассчитывать в с учетом взносов на капитальный ремонт.

"Новый стандарт стоимости ЖКХ учитывает капремонт. У нас стандарт для тех, кто платит за капремонт и кто не платит, но живет в городских квартирах",– заявил руководитель департамента экономической политики и развития города Максим Решетников.

Как получить субсидию на оплату ЖКУ на портале госуслуг

Если семья из трех человек платит за капитальный ремонт, то получить льготы они смогут в том случае, если их максимальный доход не превышает 79 920 рублей. Для собственников жилых помещений, освобожденных от уплаты взносов на капремонт, максимальный доход семьи из трех человек – 71 820 рублей. Для льготников, живут в городских квартирах на основании договора социального найма, доход семьи не должен быть более 73 386 рублей. Субсидии получат и те семьи, которые тратят на оплату услуг ЖКХ более 10 процентов своего дохода.

Сейчас в столице субсидии на оплату коммунальных услуг получают почти 600 тысяч семей. Всего на финансирование льгот, субсидий, дотаций и иных мер поддержки граждан в сфере оплаты услуг ЖКХ в столичном бюджете предусмотрено свыше 90 миллиардов рублей.

Столичные власти утвердили и новые тарифы на оплату ЖКХ. Они начнут действовать в Москве с 1 июля. Совокупный рост тарифов составит 10 процентов при прогнозируемой среднегодовой инфляции в 16 процентов. Рост цены на услуги ЖКХ будет в 1,5 раза ниже инфляции.