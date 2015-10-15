Штрафы за неоплату коммунальных услуг могут вырасти в два раза

Наказание за неоплату коммунальных услуг могут ужесточить

В России до конца года могут ужесточить ответственность за неоплату коммунальных услуг. Штрафы за просрочку предлагают увеличить в два раза, сообщает телеканал "Москва 24".

Соответствующие поправки в Жилищный кодекс правительство направило в Госдуму еще весной. По словам замминистра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса, суммарные долги населения перед ТСЖ и управляющими компаниями на сегодняшний день достигли почти 250 миллиардов рублей.

Это составляет около половины той суммы, которую государству требуется вкладывать в ЖКХ каждый год.

Напомним, ежемесячные расходы на коммунальные услуги в столице составляют около 5,5 тысячи рублей. В среднем россияне отдают за оплату ЖКУ порядка одной шестой части своих доходов.

Сейчас в столице субсидии на оплату коммунальных услуг получают почти 600 тысяч семей. Всего на финансирование льгот, субсидий, дотаций и иных мер поддержки граждан в сфере оплаты услуг ЖКХ в столичном бюджете предусмотрено свыше 90 миллиардов рублей.

Тарифы ЖКУ в столице были проиндексированы 1 июля этого года.

В настоящее время за неоплату коммуналки начисляются пени (это и есть штрафные санкции). Если их увеличат вдвое, то пени составят 17% годовых.