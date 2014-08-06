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Ж/Д и вокзалы

06 августа 2014, 16:17

Из Москвы во Владивосток пустят первый в России почтовый поезд

письма поезда Почта ж/д и вокзалы

Фото: ИТАР-ТАСС

Из столицы во Владивосток запускают первый в России регулярный почтовый поезд, сообщает пресс-служба РЖД.

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Первый состав отправится 7 августа в 10.40 августа с Казанского вокзала. В пресс-службе "Почты России" M24.ru рассказали, что в поезде будет 16 вагонов и до Владивостока он будет идти 10 дней.

"Почтовый поезд будет останавливаться, отгружать письма. По пути у него будет 70 станций обмена корреспонденцией и несколько крупных остановок, где будут открепляться и прикрепляться вагоны", - отметили в организации.

Этот проект "Почта России" запускает вместе с РЖД. При первом отправлении поезда будут присутствовать первый вице-президент ОАО "РЖД" Вадим Морозов, министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров и гендиректор ФГУП "Почта России" Дмитрий Страшнов.

В мае 2014 года гендиректор компании Дмитрий Страшнов заявлял, что к 2018 году "Почта России" намерена создать собственную авиакомпанию, в которой будет два-три магистральных борта. Первый самолет - Л-410 - появился у организации в декабре 2012 года. Он перевозит почту из Комсомольска-на-Амуре в труднодоступные районы Хабаровского края.

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