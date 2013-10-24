Со дня рождения писателя Венедикта Ерофеева исполняется 75 лет

Венедикт Ерофеев. Фото: ИТАР-ТАСС

В четверг, 24 октября, исполняется 75 лет со дня рождения писателя Венедикта Ерофеева. Известность литератору принесли произведения "Москва – Петушки", "Записки психопата", "Вальпургиева ночь, или Шаги командора".

Венедикт Ерофеев родился в поселке гидростроителей Нива-2 Мурманской области. В семье он был шестым ребенком. Школу окончил с золотой медалью, а вот из нескольких институтов был отчислен. Ерофеев обучался на филологическом факультете МГУ, в Орехово-Зуевском, Владимирском и Коломенском педагогических институтах.

Что касается профессиональных навыков, то "всеядный" Ерофеев освоил множество профессий. Трудился в качестве разнорабочего в Москве, работал грузчиком в Славянске, бурильщиком на Украине, сторожем в орехово-зуевском вытрезвителе, рабочим ЭКХ стройтреста во Владимире, монтажником кабельных линий связи, лаборантом паразитологической экспедиции, редактором и корректором студенческих рефератов в МГУ и сезонным рабочим в аэрологической экспедиции.

Свои знаменитые "Записки психопата" Ерофеев начал писать в 17 лет. Произведение опубликовали в 1995 году, так как долгое время оно считалось утерянным. В 1970-м писатель закончил работу над поэмой в прозе "Москва – Петушки".

Также Венедиктом Ерофеевым написаны пьеса "Вальпургиева ночь, или Шаги командора", подборка цитат Ленина "Моя маленькая лениниада" и неоконченная пьеса "Диссиденты, или Фанни Каплан".

В 80-е годы писатель серьезно заболевает, медики диагностируют у него рак горла. 11 мая 1990-го Виктор Ерофеев скончался. Литератору шел 51 год.

