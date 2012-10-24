74 года назад родился писатель Венедикт Ерофеев

Венедикт Ерофеев. Фото: ИТАР-ТАСС

24 октября 1938 года родился автор поэмы в прозе "Москва-Петушки", писатель Венедикт Ерофеев. Сегодня ему исполнилось бы 74 года.

Писатель родился в пригороде Кандалакши – в поселке Нива-2. Его детство по большей части прошло в детском доме в Кировске на Кольском полуострове. Школу он окончил с золотой медалью, поступил в МГУ на филфак, но был отчислен. Так же, как и из Орехово-Зуевского, Коломенского и Владимирского педагогических вузов.

За свою жизнь Ерофеев попробовал себя во многих профессиях – работал и грузчиком в коломенском магазине, и приемщиком винной посуды в Москве, кочегаром во Владимире, дежурным отделения милиции в Орехово-Зуеве, бурильщиком на Украине, библиотекарем в Брянске, лаборантом в экспедиции в Узбекистане и Таджикистане. Но в 1974 году Ерофеев женился и прописался в Москве.

Самым длительным его местом службы оказалась работа в системе связи: Ерофеев проработал около десяти лет монтажником кабельных линий и объездил десятки городов СССР.

По словам матери, писать начал рано – с пяти лет. В 17 лет он написал свое первое произведение - "Записки психопата", которые долгое время считались утерянными. "Самое объемное и самое нелепое из написанного", - считал сам Ерофеев. В 1970 году он закончил поэму в прозе "Москва-Петушки", которая через три года была опубликована в израильском альманахе "Ами".

В 1972 году Ерофеев написал роман "Шостакович", который у него украли в электричке вместе с авоськой с бормотухой. В последующие годы все написанное складывалось в стол, а весной 1985 появилась трагедия в пяти актах "Вальпургиева ночь, или Шаги Командора". Летом того же года у Ерофеева обнаружили рак горла. Он принял крещение в Католической церкви, а крестным отцом стал филолог Владимир Муравьев.

11 мая 1990 года Венедикт Ерофеев скончался. Его книги были переведены более чем на 30 языков, а Павел Павликовский снял документальный фильм "Москва - Петушки".