Горожан познакомят с Москвой писателя Варлама Шаламова

Варлам Шаламов. Фото: скриншот видеообращения организаторов проекта

С апреля по сентябрь в столице планируется провести экскурсии, посвященные писателю Варламу Шаламову, автору "Колымских рассказов". В настоящее время организаторы с помощью краудфандинговой платформы собирают средства на проект.

По словам инициаторов проекта, писатель Шаламов, прошедший через колымские лагеря, является недооцененным классиком XX века. Тематические экскурсии, как считают исследователи и почитатели Шаламова, помогут популяризировать его творчество.

Предполагается, что участники бесплатных прогулок, посвященных Шаламову, смогут пройтись по центру Москвы, заглянуть в МГУ, Библиотеку имени Ленина. Провести серию экскурсий организаторы собираются с 25 апреля по 30 сентября.

Кроме экскурсий, летом инициаторы проекта, посвященного писателю, планируют открыть выставку фотографий Москвы и Колымы. Шаламовские места в том виде, в котором они существуют сейчас, запечатлел фотограф Эмиль Гатауллин. Снимки снабдят текстами самого Шаламова.

Помочь проекту "Москва Варлама Шаламова" можно здесь.

Напомним, что в конце 2013 года в Москве была установлена мемориальная доска в память писателя Варлама Шаламова. Доска появилась 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, на доме №8 по Чистому переулку, где автор "Колымских рассказов" проживал в 1934-1937 годах и начинал свою литературную деятельность.