В России отмечается 185-летие со дня рождения Льва Толстого

Лев Толстой. Фото: ИТАР-ТАСС

В понедельник, 9 сентября, отмечается 185-летие со Дня рождения писателя, публициста и религиозного мыслителя Льва Николаевича Толстого. Перу литератора, известность и всенародная любовь к которому пришли еще при жизни, принадлежат романы "Война и мир", "Анна Каренина", "Воскресенье", а также автобиографическая трилогия "Детство", "Отрочество", "Юность", цикл очерков "Севастопольские рассказы", повести "Крейцерова соната", "Хаджи-Мурат", "Смерть Ивана Ильича". Эти произведения получили наибольшую известность не только в России, но и во всем мире.

Толстой родился в 1828 году в родовом имении Ясная Поляна, расположенном в Тульской губернии, и был четвертым ребенком в семье. Мать умерла, когда мальчику не было и двух лет. Через какое-то время не стало и отца, чья сестра взялась за воспитание осиротевших детей. Семья Толстого жила в Москве и Казани. Юный Лев получал образование на юридическом факультете Императорского Казанского университета, но учеба ему не давалась – Толстой заваливал экзамены и маялся от скуки.

Свой знаменитый дневник, писать в который он будет на протяжении всей жизни, Толстой начинает вести в 1847 году, находясь в казанском госпитале. В этой тетради будущий литератор записывал цели и задачи по самосовершенствованию, отмечал успехи и поражения.

Фото: ИТАР-ТАСС

С 1847 года Толстой снова в Ясной Поляне, которая перешла к нему по наследству. Здесь он открывает школу для крестьянских детей, в которой сам иногда преподает. Однако в имении Лев Николаевич остается недолго – впереди его ждет Москва, кутежи и карточные игры. В 1849 году уезжает в Петербург.

В числе наиболее страстных увлечений Толстого в то время были охота, карты и музыка. Из-за долгов в 1851 году уезжает на Кавказ, где принимает участие в военных действиях. А после начала Крымской войны просит перевести его в Севастополь (именно здесь были написаны "Севастопольские рассказы").



В 55-м вновь начинается размеренная петербургская жизнь. В городе на Неве Толстой, который уже имеет за плечами немалый литературный опыт, знакомится с Некрасовым, Тургеневым, Гончаровым и Чернышевским.

Вести оседлую жизнь в Ясной Поляне Толстой начинает в 1860-х после женитьбы на Софье Берс. Здесь он берет на себя роль посредника между помещиками и крестьянами, часто принимая сторону простого люда.

Позже у Толстого наступит момент, когда он будет осуждать себя за барские "замашки", которыми грешил в юности. Дабы компенсировать этот недостаток Лев Николаевич целиком и полностью посвятит себя физическому труду, начнет носить простую рубаху и прекратит есть мясо.

Лев Толстой. Фото: ИТАР-ТАСС

Несмотря на явное стремление к аскетизму, которое проявлялось у Толстого в зрелом возрасте, литератор вел активную социально-политическую деятельность, публиковал работы на злободневные темы (в статье "Не могу молчать" высказывался против смертной казни). Действия Льва Николаевича, его образ жизни побудили его ярых сторонников организовать религиозно-нравственное течение, получившее название "толстовство". Творчество писателя ознаменовало новый этап в развитии русского и мирового реализма.

Толстой много размышлял о смысле бытия, терзался духовно. Некоторые биографы отмечают стремление писателя свести счеты с жизнью. В последние годы Лев Николаевич часто ссорился с супругой, находился под гнетом раздоров между толстовцами. В 1910 году Толстой ушел из Ясной Поляны, простудился и скончался на станции Астапово Рязанской губернии.

Ранее M24.ru сообщал об открытии первого официального портала, посвященного жизни и творчеству великого писателя. tolstoy.ru создан при непосредственном участии Государственного музея Толстого и Государственного мемориального и природного заповедника "Музей-усадьба Толстого "Ясная Поляна".

На портале выложат электронную версию 90-томного собрания сочинения. Все тома будут выложены на сайте в формате pdf, fb2 и ePub. Файлы можно будет скачать на мобильные устройства. Сейчас на портале находится три тома.

В вычитке произведений участвовали 3123 волонтера из 49 стран мира. Всего они вычитали 46 тысяч страниц, в день по 3344 страницы.