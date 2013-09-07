Публичные дискуссии с современными писателями покажет M24.ru

Фото: m24.ru

7 сентября в рамках Московской международной книжной выставки-ярмарки в парке "Музеон" пройдут публичные дискуссии с популярными писателями.

С 14.45 до 16.00 Дэвид Митчелл и Александр Роднянский расскажут про успех "Облачного атласа", а с 17.00 до 18.00 Джо Аберкромби и Дмитрий Глуховский побеседуют с посетителями о современной фантастике.

Напомним, Московская международная книжная выставка-ярмарка проходит на ВВЦ. В этом году в ней принимают участие 56 стран. Организаторы мероприятия предлагают обширную программу: презентации новых книг, встречи с писателями и издателями, литературные конкурсы. Почетным гостем этого года стала Венгрия.

Сетевое издание M24.ru проведет онлайн-трансляцию публичных дискуссий. Продолжение дискуссии в 17:00