Рэй Брэдбери: правнук колдуньи, разносчик газет и вечный мечтатель

Рэй Брэдбери. Фото: raybradbury.ru

В среду, 5 июня, - годовщина смерти талантливого американского писателя-фантаста Рэя Брэдбери. "Вино из одуванчиков", "451 градус по Фаренгейту", "И грянул гром" - этими произведениями зачитываются книголюбы всех возрастов и национальностей. М24.ru публикует интересные факты из удивительной жизни автора, чьи фантазии нашли достойное воплощение в современной литературе.

Предсказание чудака-циркача

Знаковую встречу с иллюзионистом из бродячего цирка Брэдбери вспоминал всю свою жизнь. По словам литератора, именно после разговора с мистером Электрико он задумался о писательском поприще. В далеком 1932 году на берегу озера Мичиган юный Рэй повстречал странного человека из цирка, кочующего по просторам Америки. Мистер Электрико поведал мальчику о том, что узнал в нем своего погибшего много лет назад друга. "Ты унаследовал его душу", - сказал незнакомец. А потом добавил: "Живи вечно".

Позже, будучи уже взрослым мужчиной, Брэдбери скажет: "Он подарил мне мое будущее, а заодно и мое прошлое – много лет жизни до того дня, как его друг погиб во Франции".

В школе Рэй Брэдбери не пользовался популярностью среди товарищей, изо дня в день примеряя на себя образ очкарика-неудачника. С подростком не спешили заводить дружбу, поэтому будущий писатель часто замыкался в себе, коротая вечера за чтением книг. Излюбленной пищей для ума были фантастические рассказы, рождающие в воображении удивительные неземные образы.

Настольные книги

Когда Рэю было 20 лет, он взахлеб читал Федора Достоевского. "Из его книг я узнал, как нужно писать романы и рассказывать истории. Я читал и других авторов, но, когда я был моложе, Достоевский был главным для меня".

В числе любимых настольных книг были также романы Бернарда Шоу и Чарльза Диккенса.

Газетное прошлое

В молодости начинающий писатель, которого пока нигде не печатали, подрабатывал разносчиком газет. Четыре года Брэдбери предлагал покупателям свежую прессу на улицах Лос-Анджелеса, не теряя надежды выбиться в люди. Позже он отметит, что полученный опыт несомненно пошел ему на пользу, так как позволил наблюдать за людьми, сновавшими по шумному городу. Рэй запоминал интересные образы, подмечал детали, придумывал новые рассказы.

Со дня смерти Рэя Брэдбери исполнился год

"Когда я продавал газеты, друзья спрашивали меня: "Что ты тут делаешь?" Я отвечал: "Становлюсь писателем".

Правнук ведьмы

Бытует легенда, что одна из родственниц Рэя Брэдбери была колдуньей, которую сожгли после Сейлемского процесса над ведьмами в 1692 году. Женщину звали Мэри Брэдбери. И, несмотря на возможность простого совпадения, многие все же склонны считать писателя правнуком ведьмы.

Экранизация произведений Брэдбери в СССР

Произведения Рэя Брэдбери экранизировали не только за рубежом, но и в Советском Союзе. Так, в 1984 году был снят анимационный фильм "Будет ласковый дождь", который срежиссировал Назим Туляходжаев. С 1981 по 1987 годы на экраны выходил советский телеспектакль "Этот фантастический мир", в основу которого легли фантастические произведения. Среди них – рассказы Рэя. Мультфильм "Здесь могут водиться тигры" от творческого объединения "Экран" увидел свет в 1989 году, а ленту "Человек в воздухе", снятую на "Союзмультфильме", зрители увидели в 1993-м. Четыре года спустя экранизировали "Вино из одуванчиков" (одну из ролей исполнил Иннокентий Смоктуновский).

Подготовлено по материалам из свободных источников