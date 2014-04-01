Со дня рождения Николая Гоголя исполнилось 205 лет

Во вторник, 1 апреля, исполнилось 205 лет со дня рождения прозаика, драматурга, поэта, критика и публициста Николая Васильевича Гоголя. По случаю праздничной даты в Москве пройдут традиционные "Гоголевские чтения", сообщает телеканал "Москва 24".
Департамент культуры города Москвы и "Дом Гоголя" на Никитском бульваре проводят эту международную конференцию уже в 14 раз. Темой стало творчество писателя в диалоге культур.
Помимо традиционных круглых столов и лекций, среди мероприятий "Гоголевских чтений" - спектакли по пьесам автора и выездные конференции в Суздале и Владимире.
Биография и творчествоНиколай Гоголь родился в Великих Сорочинцах Миргородского уезда Полтавской губернии в семье помещика. В годы обучения в гимназии увлекался живописью и театром. Также пробовал себя в качестве художника-декоратора и актера.
Постепенно молодой Гоголь погружается в литературу: пишет стихотворения, трагедии, историческую поэму и повесть. Но посвящать себя сочинительству он не планировал, мечтал о юридической карьере.
После окончания гимназии перебрался в Санкт-Петербург, устроился в департамент государственного хозяйства и публичных зданий Министерства внутренних дел и вскоре разочаровался в госслужбе.
В 1831-1832 годах выходят гоголевские "Вечера на хуторе близ Диканьки", в 1936-м фантастическая повесть "Нос". Далее последовали "Тарас Бульба" и "Мертвые души", которые принесли автору небывалую популярность.
В общей сложности 12 с лишним лет Гоголь прожил за границей. Пять лет обитал в Москве, где и скончался. Похоронили писателя на кладбище Свято-Данилова монастыря. В 1931 останки Николая Гоголя были перезахоронены на Новодевичьем кладбище.