Со дня рождения Николая Гоголя исполнилось 205 лет

Исполнилось 205 лет со дня рождения Николая Гоголя

Во вторник, 1 апреля, исполнилось 205 лет со дня рождения прозаика, драматурга, поэта, критика и публициста Николая Васильевича Гоголя. По случаю праздничной даты в Москве пройдут традиционные "Гоголевские чтения", сообщает телеканал "Москва 24".

Департамент культуры города Москвы и "Дом Гоголя" на Никитском бульваре проводят эту международную конференцию уже в 14 раз. Темой стало творчество писателя в диалоге культур.

Помимо традиционных круглых столов и лекций, среди мероприятий "Гоголевских чтений" - спектакли по пьесам автора и выездные конференции в Суздале и Владимире.