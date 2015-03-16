Йо-хо-хо и бутылка рома: что останется пиратам после 1 мая 2015 года

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

17 марта в Digital Goods в рамках конференции i-COMference, посвященной коммуникациям в интернете, состоится круглый стол по теме "Антипиратский закон в вопросах и ответах".

Поправки в антипиратский закон вступят в силу 1 мая 2015 года: его действие распространится не только на кино, но и на музыку, программы и книги. За круглым столом будут обсуждать новые требования к интернет-бизнесу. Слушатели узнают прогнозы на будущее сетевых магазинов и библиотек. Пользователи и бизнесмены получат полезные рекомендации.

В программе примут участие:



руководитель проекта "РосКомСвобода" Артем Козлюк,

начальник "Роскомандзора" Борис Едидин,

журналист и преподаватель журналистики в МГУ Иван Засурский,

исполнительный директор русской версии Wikimedia Станислав Козловский,

член штаба "Пиратской партии России" Саркис Дарбинян,

уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Дмитрий Мариничев,

депутат Государственной думы Анатолий Семенов

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 12.30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.