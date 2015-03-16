Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 марта 2015, 17:26

Общество

Йо-хо-хо и бутылка рома: что останется пиратам после 1 мая 2015 года

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

17 марта в Digital Goods в рамках конференции i-COMference, посвященной коммуникациям в интернете, состоится круглый стол по теме "Антипиратский закон в вопросах и ответах".

Поправки в антипиратский закон вступят в силу 1 мая 2015 года: его действие распространится не только на кино, но и на музыку, программы и книги. За круглым столом будут обсуждать новые требования к интернет-бизнесу. Слушатели узнают прогнозы на будущее сетевых магазинов и библиотек. Пользователи и бизнесмены получат полезные рекомендации.

В программе примут участие:

  • руководитель проекта "РосКомСвобода" Артем Козлюк,
  • начальник "Роскомандзора" Борис Едидин,
  • журналист и преподаватель журналистики в МГУ Иван Засурский,
  • исполнительный директор русской версии Wikimedia Станислав Козловский,
  • член штаба "Пиратской партии России" Саркис Дарбинян,
  • уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Дмитрий Мариничев,
  • депутат Государственной думы Анатолий Семенов

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 12.30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 17 марта в 12.30
  • Что: обсуждение поправок в антипиратский закон
  • Кто: Анатолий Семенов, Саркис Дарбинян, Дмитрий Мариничев, Иван Засурский, Станислав Козловский, Борис Едидин, Артем Козлюк
  • Кому смотреть: всем, кто ищет книги, фильмы, музыку и программы в интернете

Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
пираты электронные книги прямые трансляции антипиратский закон смотреть онлайн на m24.ru софт

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика