Йо-хо-хо и бутылка рома: что останется пиратам после 1 мая 2015 года

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
17 марта в Digital Goods в рамках конференции i-COMference, посвященной коммуникациям в интернете, состоится круглый стол по теме "Антипиратский закон в вопросах и ответах".
Поправки в антипиратский закон вступят в силу 1 мая 2015 года: его действие распространится не только на кино, но и на музыку, программы и книги. За круглым столом будут обсуждать новые требования к интернет-бизнесу. Слушатели узнают прогнозы на будущее сетевых магазинов и библиотек. Пользователи и бизнесмены получат полезные рекомендации.
В программе примут участие:
- руководитель проекта "РосКомСвобода" Артем Козлюк,
- начальник "Роскомандзора" Борис Едидин,
- журналист и преподаватель журналистики в МГУ Иван Засурский,
- исполнительный директор русской версии Wikimedia Станислав Козловский,
- член штаба "Пиратской партии России" Саркис Дарбинян,
- уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Дмитрий Мариничев,
- депутат Государственной думы Анатолий Семенов
Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 12.30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 17 марта в 12.30
- Что: обсуждение поправок в антипиратский закон
- Кто: Анатолий Семенов, Саркис Дарбинян, Дмитрий Мариничев, Иван Засурский, Станислав Козловский, Борис Едидин, Артем Козлюк
- Кому смотреть: всем, кто ищет книги, фильмы, музыку и программы в интернете