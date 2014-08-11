Пешеходов хотят пустить на участок Кремлевской стены

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Часть кремлевской стены - от Боровицкой до Тайницкой башни могут открыть для пешеходов, сообщает в понедельник, 11 августа, МИА "Россия сегодня" со ссылкой на коменданта Кремля Сергея Хлебникова.

"Сейчас ведутся работы по реконструкции кремлевских стен, к юбилею Великой Победы будет приведена в порядок западная часть стены - от Спасской до Троицкой башни. Затем пойдем дальше, причем есть идея: часть стены - от Боровицкой до Тайницкой башни - сделать пешеходной, открыть ее для свободного доступа", - рассказал Хлебников.

По его словам, с этого участка стены открываются панорамы на храм Христа Спасителя, Замоскворечье, Большой Кремлевский дворец.

Хлебников добавил, что Кремль ежедневно посещают от 9 до 12 тысяч человек, и эта цифра постоянно растет.

Отметим, ранее Владимир Путин поручил правительству проработать возможность восстановления Чудова и Вознесенского монастырей на месте 14-го корпуса Кремля.

"Президент высказался совершенно определенно: все выселенные структуры (администрация президента) будут оставлены за пределами Кремля. Это пойдет на пользу памятнику: меньше станет нагрузка от служебного транспорта, сократятся режимные ограничения для туристов", - сказал комендант Кремля.

Однако, по его словам, резиденция главы государства будет располагаться в Кремле.

"Здание, сооруженное по проекту архитектора Казакова (первый корпус Кремля), имеет все необходимое для работы главы государства, и было бы очень неразумно и нерачительно от этого отказаться", - пояснил Хлебников.

На время проработки идеи восстановления монастырей и согласований с ЮНЕСКО на этом месте будет организован сквер как продолжение Тайницкого сада, подытожил он.

Ранее M24.ru сообщало, что с 4 августа ворота Спасской башни Кремля открыли для туристов.

Теперь посетители смогут проходить по территории насквозь, начиная прогулку со стороны Кутафьей башни и выходя на Красную площадь с другой стороны, через Спасскую башню.

Ворота Спасской башни Кремля открыли для туристов

Об идее организовать сквозной проход через территорию Кремля сообщил Сергей Собянин после встречи с президентом России. Мэр Москвы отметил, что огромный поток туристов заходит на территорию Кремля со стороны Кутафьей башни, а затем упирается в Спасскую башню и не может пройти на Красную площадь.