Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 ноября 2014, 19:50

Город

В Павшинской пойме открыли пешеходный мост

Фото: M24.ru

В Павшинской пойме открыли пешеходный мост через Москву-реку от Красногорского района до станции метро "Мякинино". В церемонии открытия принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Эти 420 метро поменяют качество жизни. Люди смогут беспрепятственно гулять", - отметил губернатор. Отметим, что мост в Павшинской пойме был построен на средства инвесторов.

Пешеходный мост был заложен здесь в мае 2013 года. Его длина составляет 422 метра, а ширина - 5 метров. Согласно проекту, пропускная способность сооружения - 10 тысяч человек в час. Мост оборудован пандусами для людей с ограниченными возможностями.

"Москва в цифрах": Павшинскую пойму и Москву соединит мост

В районе Павшинская пойма проживают более 45 тысяч человек. Сейчас жителям приходится добираться пешком до ближайшей станции метро - "Волоколамская" - около 40 минут. Строительство пешеходного моста сократит это время в несколько раз.

пешеходные зоны Павшинская пойма Андрей Воробьев мо пешеходный мост

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика