Фото: M24.ru

В Павшинской пойме открыли пешеходный мост через Москву-реку от Красногорского района до станции метро "Мякинино". В церемонии открытия принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Эти 420 метро поменяют качество жизни. Люди смогут беспрепятственно гулять", - отметил губернатор. Отметим, что мост в Павшинской пойме был построен на средства инвесторов.

Пешеходный мост был заложен здесь в мае 2013 года. Его длина составляет 422 метра, а ширина - 5 метров. Согласно проекту, пропускная способность сооружения - 10 тысяч человек в час. Мост оборудован пандусами для людей с ограниченными возможностями.

"Москва в цифрах": Павшинскую пойму и Москву соединит мост

В районе Павшинская пойма проживают более 45 тысяч человек. Сейчас жителям приходится добираться пешком до ближайшей станции метро - "Волоколамская" - около 40 минут. Строительство пешеходного моста сократит это время в несколько раз.