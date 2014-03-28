Белая полоса: в Москве обновят дорожную разметку

На улицы Москвы нанесут разметку из "холодного" пластика

В пятницу, 28 марта, в Москве начали наносить новую дорожную разметку. О том, как проводятся эти работы, читайте в материале M24.ru.

"Холодный" пластик

С прошлого года в Москве применяется технология нанесения разметки из "холодного" пластика. Минимальный срок службы такой разметки составляет около 3 лет. При нанесении на дорожное покрытие в материал добавляют специальный отвердитель, помогающий очень быстро получать прочную и эластичную разметку. В отличие от термопластика, который применялся раньше, холодный пластик не требует предварительного прогревания. Новая технология также позволяет проводить работы при температуре от трех градусов тепла, в то время как прежде требовалось, чтобы воздух прогрелся минимум до десяти градусов.

Всего в этом году специалисты нанесут около 1,3 миллиона квадратных метров новой разметки. Завершить основную часть работ планируется к 1 мая. Однако на некоторых участках дорог наносить разметку будут позднее в связи с проведением работ по замене асфальта.

"Москва в цифрах": Дорожная разметка "холодным" пластиком

Сейчас требования к качеству дорожной разметки заметно ужесточились и по срокам эксплуатации, и по ряду других характеристик. В частности, материалы должны быстро сохнуть, обладать ударопрочностью, устойчивостью к атмосферным явлениям и яркому свету. Кроме того, дорожная разметка должна быть эластичной и износостойкой, не подвергаться воздействию тех химикатов, которые используются для борьбы со снегом и льдом.

Для ровного нанесения разметки без повреждений дорожное полотно должно быть сухим и чистым. После нанесения емкость, в котором находился пластик, необходимо промыть и полностью очистить от материала. Нанесение краски на дорожное полотно выполняется практически по той же технологии, что и на другие поверхности. Сначала проводят подготовку поверхности дороги, потом наносят предварительную разметку, подгрунтовку. Для проведения работ используют маркировочные машины.

Довольно редко дорожную разметку наносят вручную с помощью кисти, валика или распылителя, но в крупных масштабах эту работу выполняет специальная дорожная техника - машины РДТ-220, МДР-4, РДТ-210-02, BORUM 350-2.

В материал могут добавлять светоотражающие полимеры - это улучшает видимость ночью и помогает избежать нарушений ПДД. Как правило, постоянная разметка наносится белым цветом, а временная, которая часто используется при строительных работах, - желтым или оранжевым.

Более десятка рельефных пешеходных "зебр" установят в столице к июню

Обновленные "зебры"

Кроме новых требований к дорожной разметке, с 28 февраля этого года в Москве действуют новые правила оформления пешеходных переходов. Они должны быть оснащены искусственными неровностями и разметкой бело-желтого цвета, ограждениями, светофором с кнопкой и дорожными знаками на щитах желто-зеленого цвета.

Помимо этого, 115 "зебр" в Москве оборудуют "шумовыми полосами". Это небольшие неровности на дороге, которые создают с помощью термопластика или бетона. При проезде по такой полосе водители заранее понимают, что приближаются к "зебре" и снижают скорость. Эксперимент с "шумовыми полосами" проводился в прошлом году на северо-востоке Москвы и был признан успешным.

Кроме того, в Москве "зебры" без светофоров будут лишь в тех местах, где есть только одна полоса движения. На всех дорогах с двумя полосами движения появятся переходы со светофорами, а на дорогах от трех и более полос построят либо подземные, либо надземные переходы. А трамвайные остановки оборудуют знаками "пешеходный переход".

Также вводятся новые дорожные знаки и разметка для применения на велосипедных дорожках и полосах, а также на пешеходных дорожках.

Парковочные места в Москве станут короче

Укороченные парковки

Ожидается и появление укороченной разметки на парковках в Москве: длина парковочного места сократится с 7,5 метров до 6,5.

Речь идет об изменении длины машино-места при параллельной парковке - вдоль проезжей части. Ширина при этом останется прежней - 2,5 метра. Новые ГОСТы позволяют сохранить и прежнюю длину машино-места. Укоротить длину парковок будет разрешено только на дорогах с шириной проезда не менее 3 метров. При этом длина машино-места при парковке "елочкой" (5 метров при ширине 2,5 метра) не изменится.

Отмечается, что сокращение длины парковочного места позволит на 20 процентов увеличить количество машино-мест, то есть примерно на 3,4 тысячи - в пределах Садового кольца.

Также с помощью специальной разметки в Москве предлагается разделять тротуары на две зоны - пешеходную и велосипедную. По мнению экспертов из центра Probok.net, это избавит от необходимости прокладывать в городе обособленные велодорожки с каучуковым покрытием.

В этом году сеть велодорожек планируют увеличить почти вдвое - до 280 километров.

Всего дорожная разметка будет нанесена на 3,7 тысячи километров московских улиц.