Водителей заставят тормозить перед пешеходными переходами

Фото: ИТАР-ТАСС

ГИБДД выступила с инициативой внести ряд изменений в правила дорожного движения. Водителей обяжут снижать скорость перед пешеходными переходами. Также изменения затронут велосипедистов - им собираются запретить проезжать через дорогу по "зебре".

Поводом для внесения уточнений и изменений в ПДД стали результаты анализа аварий с участием пешеходов. В ряде случаев ДТП происходили из-за отсутствия понимания у водителей, что нужно делать, если пешеход неожиданно вышел на проезжую часть, сообщает пресс-служба МВД России.

Пункт 14.1 ПДД предлагается изложить в следующей трактовке: "Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть или вступившим на нее для осуществления перехода". Раньше в этом пункте содержалось указание остановиться перед переходом или снизить скорость. В ГИБДД уверены, что изменение двоякой формулировки способно повысить безопасность пешеходов, так как новая норма не будет сбивать с толку водителей.

Кроме того, водителей обяжут тормозить перед пешеходным переходом, если машина, двигающаяся по соседней полосе снизила скорость перед "зеброй" или остановилась.

Изменения в ПДД также коснутся тех, кто управляет велосипедами и мопедами. Водителям этих транспортных средств запретят пересекать дорогу по наземному пешеходному переходу. В случае, если велосипедисту необходимо перейти дорогу, он должен будет вести велосипед рядом с собой.