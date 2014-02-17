Семь концепций развития велопешеходного движения создадут в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские власти разрабатывают сразу семь концепций и отраслевых схем по развитию велопешеходной инфраструктуры в городе до 2016 – 2025 года, рассказал M24.ru источник в мэрии. Помимо новых велодорожек, планируется также создать схему, согласно которой по всей Москве будут устанавливать веломойки, насосные станции и пункты технического осмотра для байков. Создатели концепций также проанализируют возможность строительства в Москве велосипедных переездов, тоннелей и путепроводов. Кроме того, чиновники представят альбомы с единым дизайном для "лежачих полицейских", столбиков, отделяющих велодорожки от проезжей части, велопарковок и других элементов велопешеходной инфраструктуры.

На разработку всех схем и концепций, которые будут готовиться в течение 2014 года, московские власти потратят до 110 млн рублей, отметил собеседник M24.ru. При создании этих документов подрядчикам рекомендуют опираться на наработки ЦНИИ проектирования велосипедного транспорта им. М. Валфиуса. Как пояснил M24.ru генеральный директор института Игорь Маркин, ЦНИИ два года назад предлагал до 2016 года проложить в Москве 500 км велодорожек, а до 2020 – 1,5 тысячи.

Согласно планам московских властей, уже в следующем месяце начнется разработка схемы размещения объектов велопешеходной инфраструктуры на 2014 – 2016 гг. Речь идет о велодорожках, парковках, прокатах, а также пешеходных зонах и наземных пешеходных переходах и т.д. Кроме того, будет разработана концепция мониторинга популярности инфраструктуры. Чтобы понять, нравятся ли москвичам нововведения, пользуются ли ими жители, в течение трех лет будут постоянно проводиться опросы, а также визуальный и видеомониторинг. К тому же, по городу планируется установить счетчики пешеходов и велосипедистов.

Две более глобальные концепции будут посвящены велосипедной и пешеходной доступности в Москве до 2020 года, еще одна – обустройству наземных пешеходных переходов до 2025 года. В частности, планируется сделать более безопасными все переходы внутри Садового кольца, 2 тысячи переходов – от Садового до ТТК, и 1,7 тысячи – от ТТК до МКАД.

Для того, чтобы велотранспортная и пешеходная инфраструктура была выполнена в едином стиле, планируется создать два альбома, регламентирующего их дизайн. Для переходов это дизайн и "лежачих полицейских", и системы подсветки, и съездов для инвалидов. Для велосипедов это столбики, отделяющие велодорожки от проезжей части, парковки, прокаты. Кроме того, отдельным пунктов идут "велосипедные переезды, тоннели и путепроводы". По словам аналитика экспертного центра Probok.net Дианы Хакимовой, в Москве такой инфраструктуры пока нет, при этом вполне возможно организовать велодвижение под некоторыми мостами и эстакадами. В некоторых странах на "зебрах" выделены специальные зоны для велосипедистов.

Наконец, седьмая концепция посвящена разработке "услуг по прокату и хранению велосипедов" до 2020 года. В ней, помимо анализа существующей системы велопарковок и проката, а также предложений по ее развитию, будет разработан список новых массовых услуг для велосипедистов. Речь идет о веломойках, насосных станциях, пунктах технического осмотра байков.

Диана Хакимова поддержала решение московских властей создать концепцию и отраслевые схемы на основе уже имеющихся наработок. "В 2012 году ЦНИИ велотранспорта провел для НИиПИ Генплана гигантскую работу, не хотелось бы начинать все сначала", - отметила она. Эксперт подчеркнула, что важно вначале заняться прокладкой велодорожек, а только потом создавать массовую инфраструктуру для них - прокаты, мойки и т.д. "Пока велодорожек мало, сопутствующая инфраструктура будет не очень востребована", - подчеркнула она.

Экспертный центр Probok.net, по словам Хакимовой, рассчитывает, что чиновники прислушаются к их предложениям - в частности, создавать велопешеходные полосы, ради безопасности отделять зоны для велосипедистов гибкими столбиками, а также снизить разрешенную скорость на Бульварном кольце до 30 км в час, чтобы пешеходы и байкеры могли более комфортно передвигаться по центру. Все эти идеи уже были направлены в департаменты транспорта и ЖКХ.

Что касается веломоек, пунктов ТО и насосных станций, то их сейчас в Москве мало, отметила Хакимова. "Они сконцентрированы возле мест продажи и проката велосипедов, например, на Воробьевской набережной, в "Сокольниках". Эксперт добавила, что такая инфраструктура должна быть в каждом районе Москвы.

Гендиректор ЦНИИ проектирования велосипедного транспорта им. М. Валфиуса Игорь Маркин отметил, что институт будет участвовать в конкурсах на разработку новых концепций и отраслевых схем. Он отметил, что в 2012 году ЦНИИ

уже разрабатывал отраслевые схемы по развитию велотранспортной сети Москвы. "Уже изучено до 2 тысяч км улиц, дорог, проездов, тропинок в городе, - подчеркнул он. - Мы предложили 500 км велодорожек до 2016 года и 1,5 тысячи - на перспективу, до 2020-го. Задействованы "зеленые коридоры" Москвы". По словам Маркина, идея разработчиков - связать велодорожками все районы города и все зеленые зоны.

Напомним, в 2014 году в Москве проложат 117 км велодорожек, а количество пунктов велопроката увеличится до 500. Кроме того, власти планируют реализовать 100 пешеходных маршрутов у станций метро в спальных районах. А в центре Москвы протяженность пешеходных зон должна увеличиться в 2,5 раза и составить почти 16 километров. Пешеходным станут зоны, связывающие улицы Маросейка и Покровка, площадь Гагарина и Площадь Европы, площадь Революции и Никольскую улицу. Для автомобилей закроют еще и Триумфальную площадь, а также Пятницкую улицу.

Маргарита Верховская