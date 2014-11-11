Форма поиска по сайту

11 ноября 2014, 09:48

Шоу-бизнес

Про музыку: Эдуард Артемьев о жизненном опыте

Фото: ТАСС/Мудрац Александра

В Гоголь-центре действует проект Катерины Гордеевой "Открытая лекция" - цикл выступлений выдающихся людей, где они делятся опытом. Во вторник гостем станет Эдуард Артемьев, автор музыки к двум сотням фильмов: "Легенда 17", "Сталкер", "Раба любви" и другим картинам. 11 ноября один из первых советских электронщиков расскажет о музыке словами и звуками.

Прямую трансляцию встречи смотрите на портале online.m24.ru, начало в 20:00.

  • Когда: 11 ноября
  • Кто: Эдуард Артемьев
  • Что: творческая встреча
  • Кому смотреть: знающим автора и зрителям отечественного кино

