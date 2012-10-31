Пенсионеры смогут найти работу на портале "Народная карта"

В Москве создан интернет-сервис для людей среднего и старшего возраста

В Москве начинает работать новый интернет-сервис "Народная карта". Это первая в стране интерактивная информационная база данных услуг для людей среднего и старшего возраста или своего рода городская социальная сеть.

На портале можно будет найти работу, а также узнать о работе социальных служб, льготах и местах досуга и развлечений.

По словам создателей, новый интернет-сервис объединит информацию по всем сферам жизни с привязкой к географической карте. Информация будет распределена по разделам: "Услуги", "Образование", "Вакансии" или "Резюме". Автором "Народной карты" может стать каждый, сообщения пользователей будут публиковаться после модерации.

В настоящее время портал работает в тестовом режиме.