В столице задержали мошенниц, обкрадывавших пенсионеров

Фото: petrovka38.ru

В Москве задержана группа лиц цыганской народности, совершавшая кражи из квартир под видом социальных работников. По данным оперативников, на их счету может быть не один десяток подобных преступлений.

Мошенницы звонили пожилым людям, представляясь сотрудницами органов социального обеспечения. Затем они рассказывали о якобы предстоящем обмене денежных купюр на новые либо о вручении подарков. Когда женщины проникали в дом, одна из них отвлекала хозяев разговорами, а вторая в это время похищала из квартиры все ценное, включая медали и ордена.

Группа аферисток попала в поле зрения оперативников МУРа около двух месяцев назад, и в ходе спланированной ими операции подозреваемые были задержаны в районе Свиблово. Мошенницы проникли в квартиру 57-летней москвички под предлогом поздравлений с Новым годом от социальных служб и похитили 16 тысяч рублей и парфюмерную воду. Женщины были задержаны с поличным, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Одна из задержанных – 17-летняя уроженка Челябинской области, две другие – жительницы Владимирской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело "Покушение на кражу".

В полиции полагают, что аферистки могут быть причастны не к одному десятку подобных преступлений, и просят пострадавших от действий мошенниц звонить по телефонам: (495) 694-98-79, 694-99-38.