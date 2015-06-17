Пенсионеры смогут восстановить пин-код соцкарты по телефону

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Столичные пенсионеры больше не будут заново оформлять социальную карту москвича, если они забыли или потеряли пин-код. Теперь его можно сменить по телефону службы клиентской поддержки банка, который указан на карте, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий.

Нужно заранее зарегистрировать в любом отделении Банка Москвы кодовое слово. Оно и станет паролем при обращении в службу клиентской поддержки. Затем необходимо будет привязать свою карту к номеру мобильного телефона.

Активировать новый пин-код, полученный по телефону, можно будет в банкомате Банка Москвы. Для этого достаточно, например, запросить баланс или мини-выписку со счета.

Отмечается, что новая услуга доступна только для держателей карт категории "Пенсионеры", именно они теряют пин-код чаще всего. Новый сервис позволит сократить объем перевыпуска социальных карт, который идет за счет города.

При этом в прошлом году на горячую линию по вопросам оформления и обслуживания социальных карт 7 (495)539 55 55 поступило 569 обращений о забытом или утерянном пин-коде, а с начала этого года поступило уже 592 таких звонков.

Сейчас в обращении находится около 5,5 миллиона социальных карт, а на пенсионеров, инвалидов и других льготников приходится 80% всех выданных карт.



В департаменте информационных технологий уточнили, что пенсионеры стали активнее пользоваться в качестве платежного средства. Так, в 2014 года порядка 67% всех торговых операций по соцкартам приходилось на покупки.

Чаще всего пенсионеры оплачивают мелкие покупки, например, лекарства в аптеках. Средний чек составляет чуть больше одной тысячи рублей. Кроме того, благодаря технологии бесконтактных платежей PayPass покупать что-либо можно и без введения пин-кода.