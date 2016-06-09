Московским пенсионерам подарят оставшиеся после свадеб цветы

Фото: YAY/ТАСС/Scott Griessel

Флористы и волонтеры подарят московским пенсионерам букеты цветов, оставшиеся после свадеб и других крупных торжеств. Пока акция была единственной, однако авторы идеи надеются превратить ее в традицию. Об этом m24.ru рассказали в ресурсном центре "Мосволонтер".

"К нам обратился флорист, предложив дарить цветы пожилым людям, собрав букеты из свадебных цветочных украшений. В итоге букеты были доставлены в ГБУ " Пансионат для Ветеранов труда №1", – сообщила и.о.начальника информационного отдела ресурсного центра "Мосволонтера" Мария Сафонова. – Теперь мы собираемся привлекать цветочные салоны и магазины, чтобы регулярно проводить подобные акции". Собеседница m24.ru пояснила, что "Мосволонтер" сотрудничает с пансионатами для ветеранов и надеется, что флористы смогут постоянно "давать вторую жизнь" цветам и привозить букеты одиноким пенсионерам.

Руководитель департамента труда и социальной защиты Владимир Петросян двояко отнесся к инициативе "Мосволонтера". "Все очень неоднозначно. С одной стороны – дарить букеты можно. С другой стороны – звучит как второй сорт: остались букеты, которые решили подарить пенсионерам", – рассуждает глава департамента. Однако Петросян поделился, что сам не выбрасывает цветы. "Когда мне на праздники приносят много букетов, то я отправляю их в наши пансионаты. Такая же практика была у покойной Людмилы Швецовой. Однако можно подарить от своего имени, но не с посылом, что цветы остались и некуда их деть, поэтому отправляют пенсионерам", – заключил он.

По официальным данным, люди в возрасте от 50 лет и старше – одна из самых многочисленных категорий жителей Москвы. Их доля в общем населении столицы каждый год увеличивается и в настоящее время составляет около 37 процентов. В настоящее время в Москве существует 10 Пансионатов для ветеранов труда и войны. Эти учреждения, находящиеся в ведомстве департамента труда и социальной защиты, "предлагают гражданам пожилого возраста и инвалидам стационарное и надомное социальное обслуживание на платной основе". Такие пансионаты предоставляют оборудованные современной мебелью и бытовой техникой комнаты, там же есть столовая, киноконцертные залы, фитнес-клуб, библиотека, компьютерный класс и досуговый центр.



Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова с энтузиазмом восприняла возможность поучаствовать в цветочной акции для пенсионеров. "Как правило, цветы после свадьбы разбирают гости или молодые уносят себе в дом. Нужно обязательно выяснять, готовы ли молодожены подарить цветы, за которые они заплатили, – отметила эксперт. – Впрочем, я знаю историю, когда молодые попросили вместо цветов приносить на торжество мягкие игрушки, которые после празднования отвезли в детский дом". Сафронова уверена, что обязательно нужно обсуждать условия с женихами и невестами, чтобы проводить такие акции чаще.

Председатель Партии пенсионеров России Николай Чеботарев уверен, что нужен индивидуальный подход к каждому пенсионеру, поскольку пожилой человек может перенервничать из-за внезапного подарка.

"Надо этим делом постоянно заниматься. Разовые акции не подходят. Нужно знать, когда у конкретной бабушки день рождения, чтобы подарить букет. Дарить без повода цветы пожилым женщинам вообще опасно. Мало ли как бабушка отреагирует: обрадуется или испугается, разозлится или вообще случится инфаркт?", – заметил Чеботарев.

По его мнению, цветы бабушкам в пансионатах нужно сделать хорошей традицией, а не останавливаться на разовой акции. "Если все организовать с душой, то пенсионеры будут очень рады", – добавил он.

В Москве постоянно проходят акции для пенсионеров.В апреле уже четвертый раз состоялась благотворительная акция "Домик добра": москвичи поздравили одиноких пенсионеров с Пасхой и майскими праздниками и передали им подарки и гостинцы.

Сами пенсионеры тоже готовы помогать кому-либо по мере сил. Уже обсуждался проект "Бабушка на час", в котором пожилые люди бесплатно помогают многодетным и малообеспеченным семьям присматривать за детьми, пока родители работают или занимаются другими неотложными делами. По мнению экспертов, "Бабушка на час" окажется вдвойне полезным делом: многодетные родители будут спокойны за своих детей, одинокие пенсионеры смогут компенсировать недостаток общения.

Недавно в Москве открылось первое в России модельное агентство для пожилых людей "Олдушка". Руководитель проекта – фотограф из Омска Игорь Гавар – уверен, что бабушки сохраняют чувство стиля вопреки жизненным обстоятельствам и продолжают радоваться жизни.