В Москве рассказали о плюсах зрелого возраста

В Москве проходит международный форум "Все плюсы зрелого возраста"

В Москве прошла международная конференция "50 плюс. Все плюсы зрелого возраста". Основной темой обсуждения стало новое для России направление "сеньор-маркетинг".

Сеньор-маркетинг – это сфера менеджмента, которая ориентирована на потребителей старшего возраста. В Европе этот вид маркетинга развивается уже на протяжении 20 лет, а российские предприниматели до сих пор делают ставку на 30-35-летних. Однако организатор проекта "50 плюс" Мария Салуцкая уверена, что через несколько лет сеньор-маркетинг в России будет очень востребован.

Цель конференции – заставить бизнес и общество изменить отношение к людям, достигшим 50-летнего возраста. Маркетологи пытались убедить предпринимателей в том, что делать товары удобными для пенсионеров выгодно, ведь средний возраст потребителя постоянно повышается.

"Людям пора перестраивать свое мышление и понять, что пожилые граждане являются ценностью для развития той или иной отрасли", – считает менеджер программ и новых инициатив международной ассоциации по проблемам старения Анни Там, принявшая участие в московской конференции.