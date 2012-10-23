"Ъ": Формула расчета пенсий появится не раньше середины 2013 года

Фото: ИТАР-ТАСС

Общественное обсуждение проекта пенсионной системы закончится 1 ноября. Доработанный вариант документа должен быть представлен правительством к 15 ноября, однако в нем не будет главного элемента реформы – пенсионной формулы, от расчета которой и будут зависеть все пенсии.

Как сообщила вице-премьер Ольга Голодец, новая пенсионная формула появится не раньше середины 2013 года. По словам вице-премьера, ее проработка — это очень долгий процесс, формула должна учитывать пенсионные права каждого.

При этом уже известно, что в новом проекте пенсионной реформы будут отражены пожелания президента по сокращению нормативного стажа для получения максимальной пенсии с 40 до 35 лет, пишет "Коммерсант". В предыдущем варианте эксперты увидели скрытое увеличение пенсионного возраста: для получения максимальной пенсии женщинам пришлось бы выходить на работу в 15 лет, а мужчинам в 20.

Комитет гражданских инициатив под руководством бывшего министра финансов Алексея Кудрина вообще предлагал перенести принятие всей пенсионной стратегии на июль 2013 года из-за ее непроработанности. Однако часть решений депутаты уже одобрили в первом чтении. Среди них, например, повышение взносов в Пенсионный фонд для самозанятых и предприятий с вредными и опасными условиями труда.

Напомним, Стратегию развития пенсионной системы разработал кабинет министров, документ был представлен президенту Владимиру Путину.

По итогам реформы пенсия в России должна будет составлять 40 процентов от заработка, а дефицит Пенсионного фонда сократится с двух процентов до 0,8 процентов ВВП. При этом средний размер пенсии к 2023 году должен составить 24 тысячи рублей.

Проект Стратегии опубликован на сайте Министерства труда. Здесь можно познакомиться с текстом документа, его презентацией, и оставить свой комментарий.