"Вечерка": Экопарковки появились на севере столицы

На севере Москвы появились первые экологичные парковки. Они расположены на Бескудниковском бульваре и Дубнинской улице. Об этом пишет газета "Вечерняя Москва".

Парковки оборудованы специальными полимерными решетками, не препятствующими естественному росту травы, в этом и заключается их экологичность.

За уход и охрану газона владельцы машино-мест будут платить по три тысячи рублей в месяц.

Мигрантам могут разрешить въезд в Москву только при наличии загранпаспорта

Для эффективного учета иностранных работников столичные власти предлагают разрешить въезд для граждан из азиатских стран по загранпаспортам. Об этом в интервью телеканалу НТВ заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сегодня трудовые мигранты въезжают по специальным миграционным картам, которые не являются официальным документом и которые можно легко подделать.

Ранее президент России в своем официальном послании Федеральному собранию заявил, что не позднее 2015 года въезд в Россию должен быть разрешен по заграничным, а не по внутренним паспортам.

Напомним, в последние годы квота на иностранных работников в Москве постепенно снижается. По мнению мэра столицы Сергея Собянина, рабочие места необходимо сохранять для россиян.

Пенсии в России будут проиндексированы

С 1 апреля все трудовые пенсии в России будут проиндексированы на 3,3 процента. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на сайте кабинета министров.

Средний размер трудовых пенсий составит 10 236 рублей, трудовой пенсии по старости – 10 645 рублей, пенсии по инвалидности – 6 551 рубль, по случаю потери кормильца – 6 550 рублей.

Это уже вторая в 2013 году индексация трудовых пенсий в России, первая на 6,6 процента была произведена в феврале.

Кроме того, с 1 апреля на 5,5 процента увеличится размер денежных выплат льготникам, в том числе ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам.

Также с 1 апреля будут увеличены и социальные пенсии, которые получают те, кто никогда официально не работал. Они увеличатся чуть более чем на один процент.

