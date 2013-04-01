"Вечерка": Экопарковки появились на севере столицы

Фото: Москва 24
На севере Москвы появились первые экологичные парковки. Они расположены на Бескудниковском бульваре и Дубнинской улице. Об этом пишет газета "Вечерняя Москва".
Парковки оборудованы специальными полимерными решетками, не препятствующими естественному росту травы, в этом и заключается их экологичность.
За уход и охрану газона владельцы машино-мест будут платить по три тысячи рублей в месяц.
Мигрантам могут разрешить въезд в Москву только при наличии загранпаспорта
Для эффективного учета иностранных работников столичные власти предлагают разрешить въезд для граждан из азиатских стран по загранпаспортам. Об этом в интервью телеканалу НТВ заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Сегодня трудовые мигранты въезжают по специальным миграционным картам, которые не являются официальным документом и которые можно легко подделать.
Ранее президент России в своем официальном послании Федеральному собранию заявил, что не позднее 2015 года въезд в Россию должен быть разрешен по заграничным, а не по внутренним паспортам.
Напомним, в последние годы квота на иностранных работников в Москве постепенно снижается. По мнению мэра столицы Сергея Собянина, рабочие места необходимо сохранять для россиян.
Пенсии в России будут проиндексированы
С 1 апреля все трудовые пенсии в России будут проиндексированы на 3,3 процента. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на сайте кабинета министров.
Средний размер трудовых пенсий составит 10 236 рублей, трудовой пенсии по старости – 10 645 рублей, пенсии по инвалидности – 6 551 рубль, по случаю потери кормильца – 6 550 рублей.
Это уже вторая в 2013 году индексация трудовых пенсий в России, первая на 6,6 процента была произведена в феврале.
Кроме того, с 1 апреля на 5,5 процента увеличится размер денежных выплат льготникам, в том числе ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам.
Также с 1 апреля будут увеличены и социальные пенсии, которые получают те, кто никогда официально не работал. Они увеличатся чуть более чем на один процент.