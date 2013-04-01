Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 апреля 2013, 19:18

Общество

"Вечерка": Экопарковки появились на севере столицы

Фото: Москва 24

На севере Москвы появились первые экологичные парковки. Они расположены на Бескудниковском бульваре и Дубнинской улице. Об этом пишет газета "Вечерняя Москва".

Парковки оборудованы специальными полимерными решетками, не препятствующими естественному росту травы, в этом и заключается их экологичность.

За уход и охрану газона владельцы машино-мест будут платить по три тысячи рублей в месяц.

Мигрантам могут разрешить въезд в Москву только при наличии загранпаспорта

Для эффективного учета иностранных работников столичные власти предлагают разрешить въезд для граждан из азиатских стран по загранпаспортам. Об этом в интервью телеканалу НТВ заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сегодня трудовые мигранты въезжают по специальным миграционным картам, которые не являются официальным документом и которые можно легко подделать.

Ранее президент России в своем официальном послании Федеральному собранию заявил, что не позднее 2015 года въезд в Россию должен быть разрешен по заграничным, а не по внутренним паспортам.

Напомним, в последние годы квота на иностранных работников в Москве постепенно снижается. По мнению мэра столицы Сергея Собянина, рабочие места необходимо сохранять для россиян.

Пенсии в России будут проиндексированы

С 1 апреля все трудовые пенсии в России будут проиндексированы на 3,3 процента. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на сайте кабинета министров.

Средний размер трудовых пенсий составит 10 236 рублей, трудовой пенсии по старости – 10 645 рублей, пенсии по инвалидности – 6 551 рубль, по случаю потери кормильца – 6 550 рублей.

Это уже вторая в 2013 году индексация трудовых пенсий в России, первая на 6,6 процента была произведена в феврале.

Кроме того, с 1 апреля на 5,5 процента увеличится размер денежных выплат льготникам, в том числе ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам.

Также с 1 апреля будут увеличены и социальные пенсии, которые получают те, кто никогда официально не работал. Они увеличатся чуть более чем на один процент.

Другие статьи газеты "Вечерняя Москва"

пенсии трудовые мигранты экопарковки свежая пресса

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика